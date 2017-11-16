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آخر تحديث: الخميس، 16 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:57:03م
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  محلي
أبناء هدفان والهادس بمديرية السياني بإب ينددون بتصعيد العدوان
[16/نوفمبر/2017]
إب - سبأ:
 نظم أبناء عزلتي هدفان والهادس بمديرية السياني محافظة إب اليوم وقفة قبلية للتنديد بتصعيد العدوان وتشديد الحصار وإغلاق المنافذ.

واستنكر المشاركون في الوقفة ما يرتكبه تحالف العدوان من مجازر وجرائم بحق أبناء الشعب اليمني منذ ما يقارب ثلاثة أعوام .. مؤكدين أن تلك المجازر لن تسقط بالتقادم.

وشددوا على ضرورة التحشيد ورفد جبهات الشرف بالمال والرجال في مواجهة العدوان والدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره.

وندد المشاركون في بيان الوقفة بصمت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إزاء الجرائم التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الأطفال والنساء .

وحيا المشاركون الملاحم البطولية التي يسطرها أبطال الجيش واللجان الشعبية في كافة الجبهات وكذا إنجازات التصنيع الحربي والقوة الصاروخية .. مشيدين بالصمود الأسطوري لأبناء الشعب اليمني في مواجهة العدوان ومخططاته.

سبأ
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