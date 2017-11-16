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آخر تحديث: الخميس، 16 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:57:03م
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مصرع تسعة اشخاص في تفجير انتحاري وسط العاصمة الافغانية
[16/نوفمبر/2017]
كابول - سبأ :
لقي تسعة أشخاص على الأقل، مصرعهم اليوم، جراء تفجير انتحاري استهدف تجمعا سياسيا في العاصمة الأفغانية كابول.

وذكرت مصادر في الشرطة الأفغانية، أن انتحاريا فجر نفسه خارج قاعة للمناسبات الاجتماعية في منطقة (خير خانا) شمال كابول، حيث تجمع عدد من مسؤولين سياسيين كبار، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص بينهم رجال أمن وإصابة آخرين، وذلك في حصيلة أولية.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وقامت بنقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

ويأتي الانفجار في سلسلة من أعمال العنف تشهدها البلاد أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين هذا العام.

سبأ
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