محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إجتماع بصنعاء يناقش إعادة تطبيق نظام البطاقة السلعية صنعاء - سبأ:

أقر إجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة القائم بأعمال وكيل وزارة الصناعة لقطاع التجارة الداخلية منذر الشرجبي، إعادة تطبيق نظام البطاقة السلعية كمرحلة أولى للقطاع التربوي.



وتم الإتفاق في الإجتماع الذي حضره وكيل وزارة التربية والتعليم فؤاد الشامي وعدد من أصحاب المولات الرئيسية بأمانة العاصمة على أن يتم البيع بنفس أسعار السوق دون أي زيادة وإلغاء فارق سعر الصرف بين النقد والشيكات وقبول المستوردين والمنتجين التعامل بالشيكات.



كما أقر الإجتماع تشكيل لجنة من الجانب الحكومي والقطاع الخاص لبرفع قضايا وهموم التجار للجهات ذات العلاقة وفي المقدمة اللجنة العليا لمتابعة الوضع الإقتصادي بالمجلس السياسي الأعلى لمناقشتها ووضع الحلول المناسبة.



وأوصي الإجتماع بضرورة مناقشة مسألة البطاقة السلعية بإهتمام وإلزام الجهات ذات العلاقة كالبنك المركزي ووزارة المالية بتطبيق الحلول الكفيلة بإعادة تنفيذ نظام البطاقة السلعية.

سبأ [16/نوفمبر/2017]سبأ