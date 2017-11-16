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الأحزاب المناهضة للعدوان تدعو لعقد لقاء سياسي الأسبوع المقبل
[16/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 دعت الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان كافة الأحزاب والقوى والمكونات السياسية إلى عقد لقاء سياسي موسع مطلع الأسبوع المقبل للوقوف أمام التحديات التي تواجه البلاد جراء تصعيد العدوان وإستمرار الحصار وإغلاق المنافذ.

وأكد رئيس تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان عبدالملك الحجري في مؤتمر صحفي اليوم بصنعاء أهمية إضطلاع كافة المكونات والأحزاب السياسية بدورها وواجبها الوطني في تعزيز عوامل الصمود لمواجهة العدوان وإفشال مخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا.

وشدد على ضرورة الحرص على وحدة الصف الوطني وتماسك الجبهة الداخلية خلال المرحلة الراهنة وبما يعزز من صمود أبناء الشعب اليمني والجيش واللجان الشعبية في مواجهة تحالف العدوان والدفاع عن اليمن وأمنه وإستقراره.

وأكد الحجري ضرورة تضافر جهود الجميع وخاصة وأن اليمن يمر بمرحلة دقيقة وصعبة مما يتطلب الإستمرار في رفد ودعم جبهات الشرف والبطولة بالرجال والعتاد.

وأكد بيان صادر عن تكتل الأحزاب السياسية المناهضة للعدوان أهمية تفعيل مسار حكماء وعقلاء اليمن والتعامل بحزم مع الفاسدين وتلافي الأخطاء والسلبيات.

وشدد البيان على ضرورة تعزيز عوامل الصمود على كافة المستويات ومنها تعزيز تماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الوطني والوقوف بحزم ومسؤولية أمام أية إختلالات.

وأشاد بالبطولات التي يسطرها الجيش واللجان الشعبية وما يحققوه من إنتصارات في كافة جبهات الشرف والبطولة وكذا القوة الصاروخية.

سبأ
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