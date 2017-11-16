محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استكمال تجهيز معمل الحاسوب بالمعهد العالي للعلوم الصحية بصنعاء صنعاء - سبأ:

استكمل المعهد العالي للعلوم الصحية بمحافظة صنعاء تجهيز معمل الحاسوب وتوسيع معملي القبالة والمختبرات.



وأوضح مدير المعهد الدكتور عباس العرافي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) انه تم الانتهاء من تجهيز معمل الحاسوب وتزويده بالأجهزة للارتقاء بالعملية التعليمية بالإضافة إلى توسيع معملي المختبرات والقبالة.



وأشار إلى أن هذه التجهيزات تمثل إضافة نوعية للمعهد كون الحاسوب مادة أساسية في العلوم الصحية لمنتسبي قسمي القبالة والمختبرات.. لافتا إلى أن معمل الحاسوب سيستفيد منه 500 طالبا وطالبة.



وثمن الدكتور العرافي دعم مكتب الصحة بالمحافظة والمعهد العالي للعلوم الصحية لتذليل الصعوبات التي تواجه سير العمل وتطوير مستوى الأداء بالمعهد لمواكبة التطورات الحديثة.

سبأ [16/نوفمبر/2017]سبأ