ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 16 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:17:29م
وزير الخارجية يدعو الدول العربية إلى تحمل المسؤولية تجاه ما يجري في اليمن
دعا وزير الخارجية المهندس هشام شرف الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه ما يجري في اليمن وإرسال بعثة تقصي حقائق للإطلاع عن كثب على حقيقة ما يحدث على أرض الواقع.
مقتل وإصابة 34 شخصا بأربعة تفجيرات إرهابية انتحارية في نيجيريا
قتل 12 شخصا وأصيب 22 آخرون بجروح إثر أربعة تفجيرات إرهابية انتحارية مساء اليوم في مايدوغوري شمال شرق نيجيريا.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1023 ) بقيمة 79 ملياراً و54 مليوناً و880 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
البيرو آخر المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم
تأهلت البيرو إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد فوزها على نيوزيلندا بهدفين نظيفين في إياب الملحق العالمي للتصفيات أمس.
آخر الأخبار:
تكريم 188 طالبة من جامعة تعز تبنتهن جمعية العون المباشر
ارتفاع حصيلة مصابي زلزال كوريا الجنوبية إلى 57 شخصاً
الاتحاد الايطالي لكرة القدم يقيل المدرب فينتورا
تدشين مخيم النور الطبي المجاني للعيون بمديرية المنصورية بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
تكريم 188 طالبة من جامعة تعز تبنتهن جمعية العون المباشر
[16/نوفمبر/2017]
إب - سبأ:
 كرمت جمعية العون المباشر ـ مكتب اليمن اليوم بالتعاون مع مستشفى جبلة الجامعي 188 طالبة من طالبات كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز النازحات إلى كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة إب تخصص طب بشري وتمريض.

وفي حفل التكريم الطالبات الذي تبنتهن العون المباشر بدعم من جمعية قوافل للإغاثة والتنمية وفاعلي خير من دولة الكويت، ثمنت مديرة مكتب جمعية العون المباشر باليمن معالي سعود العسعوسي جهود الطالبات اللاتي تركن ديارهن من أجل التحصيل العلمي، ورسمن أجمل لوحات الكفاح بعلو همتهن وجهودهن الدؤوبة في سبيل تحقيق أحلامهن ليصبحن طبيبات يخدمن وطنهن رغم الأوضاع الراهنة والنزوح.

وأوضحت أن العون المباشر سعت على مدى عام بالتعاون مع جمعية قوافل للإغاثة والتنمية وفاعلي الخير لتوفير المسكن الملائم والحياة الكريمة للطالبات اللاتي تعرضت جامعتهن للدمار وتشردن من منازلهن ونزحن إلى محافظة إب لمواصلة العلم والنهوض بمستواهن الدراسي.

وأشارت العسعوسي إلى أن تنفيذ هذا المشروع يعكس اهتمام العون المباشر بقطاع التعليم وحرصها على الأشقاء في اليمن في ظل الظروف الراهنة، مؤكدة أن العون ستتابع مسيرتها في العطاء في المجال الإنساني وخدمة المجتمع اليمني على مختلف المستويات .

وأعربت عن تقديرها لكل الداعمين على ما قدموه من دعم سخي وكذلك الشركاء المحليين في جامعة إب ومستشفى جبلة وجامعة تعز.. متمنية استمرار التعاون المثمر مع الجميع لكل ما فيه خير وصالح المجتمع .

فيما استعرضت منسقة المشروع ندى العزي مراحل تنفيذ المشروع الذي استمر لمدة عام.. مبينه أنه تخللته زيارات تفقدية ولقاءات مع قيادة الجامعة والكلية والطالبات، أثمرت عن استئجار عمارتين للطالبات وتجهيز الغرف والمطابخ وغيرها من التجهيزات الأساسية للتخفيف من آلام النزوح والازدحام الكبير في السكن القديم.

وأشارت منسقة المشروع إلى أنه تم كفالة تعليم جميع الطالبات بتقديم مبالغ شهرية لمدة تسعة شهور.

تخلل الحفل الذي تم فيه تكريم الطالبات ومنح الشهادات التقديرية للشركاء المحليين المساهمين في إنجاح المشروع فقرات استعراضية وشعرية.

حضر الحفل القائم بأعمال كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز ومدير عام مستشفى جبلة الجامعي عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة إب الدكتور عبدالله المطري.

سبأ
  المزيد من (محلي)
وزير الخارجية يدعو الدول العربية إلى تحمل المسؤولية تجاه ما يجري في اليمن
تدشين مخيم النور الطبي المجاني للعيون بمديرية المنصورية بالحديدة
مصرع 11 شخصًا جراء تحطم طائرة بتنزانيا
إستشهاد امرأة وإصابة طفلة ورجل بغارة لطيران العدوان بصعدة
وقفة لأبناء حفاش بالمحويت تندد بتصعيد العدوان وإغلاق المنافذ
معالجة 960 حالة بمخيم العيون المجاني بالحيمة الداخلية
تدشين توزيع الحقيبة المدرسية بمديرية الحالي بالحديدة
أبناء بعدان بإب ينددون بالصمت الدولي إزاء جرائم العدوان
مستشار الرئاسة الدكتور الترب يؤكد أهمية تمكين الشباب إقتصاديا
تدشين العمل بقسم التغذية العلاجية بمستشفى الشهيد الدرة بجحانة
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد امرأة وإصابة طفلة ورجل بغارة لطيران العدوان بصعدة
[16/نوفمبر/2017]
إستشهاد مواطن بغارة لطيران العدوان بمديرية صرواح بمأرب
[16/نوفمبر/2017]
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[16/نوفمبر/2017]
مديرة حقوق الإنسان بالحديدة: الصيادون يتعرضون للتعذيب في بوارج وسجون العدوان
[16/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على صعدة ونجران وعسير
[15/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by