محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تكريم 188 طالبة من جامعة تعز تبنتهن جمعية العون المباشر إب - سبأ:

كرمت جمعية العون المباشر ـ مكتب اليمن اليوم بالتعاون مع مستشفى جبلة الجامعي 188 طالبة من طالبات كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز النازحات إلى كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة إب تخصص طب بشري وتمريض.



وفي حفل التكريم الطالبات الذي تبنتهن العون المباشر بدعم من جمعية قوافل للإغاثة والتنمية وفاعلي خير من دولة الكويت، ثمنت مديرة مكتب جمعية العون المباشر باليمن معالي سعود العسعوسي جهود الطالبات اللاتي تركن ديارهن من أجل التحصيل العلمي، ورسمن أجمل لوحات الكفاح بعلو همتهن وجهودهن الدؤوبة في سبيل تحقيق أحلامهن ليصبحن طبيبات يخدمن وطنهن رغم الأوضاع الراهنة والنزوح.



وأوضحت أن العون المباشر سعت على مدى عام بالتعاون مع جمعية قوافل للإغاثة والتنمية وفاعلي الخير لتوفير المسكن الملائم والحياة الكريمة للطالبات اللاتي تعرضت جامعتهن للدمار وتشردن من منازلهن ونزحن إلى محافظة إب لمواصلة العلم والنهوض بمستواهن الدراسي.



وأشارت العسعوسي إلى أن تنفيذ هذا المشروع يعكس اهتمام العون المباشر بقطاع التعليم وحرصها على الأشقاء في اليمن في ظل الظروف الراهنة، مؤكدة أن العون ستتابع مسيرتها في العطاء في المجال الإنساني وخدمة المجتمع اليمني على مختلف المستويات .



وأعربت عن تقديرها لكل الداعمين على ما قدموه من دعم سخي وكذلك الشركاء المحليين في جامعة إب ومستشفى جبلة وجامعة تعز.. متمنية استمرار التعاون المثمر مع الجميع لكل ما فيه خير وصالح المجتمع .



فيما استعرضت منسقة المشروع ندى العزي مراحل تنفيذ المشروع الذي استمر لمدة عام.. مبينه أنه تخللته زيارات تفقدية ولقاءات مع قيادة الجامعة والكلية والطالبات، أثمرت عن استئجار عمارتين للطالبات وتجهيز الغرف والمطابخ وغيرها من التجهيزات الأساسية للتخفيف من آلام النزوح والازدحام الكبير في السكن القديم.



وأشارت منسقة المشروع إلى أنه تم كفالة تعليم جميع الطالبات بتقديم مبالغ شهرية لمدة تسعة شهور.



تخلل الحفل الذي تم فيه تكريم الطالبات ومنح الشهادات التقديرية للشركاء المحليين المساهمين في إنجاح المشروع فقرات استعراضية وشعرية.



حضر الحفل القائم بأعمال كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة تعز ومدير عام مستشفى جبلة الجامعي عميد كلية الطب والعلوم الصحية بجامعة إب الدكتور عبدالله المطري.

سبأ [16/نوفمبر/2017]سبأ