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  رياضة
الاتحاد الايطالي لكرة القدم يقيل المدرب فينتورا
[16/نوفمبر/2017]
روما - سبأ:
أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إقالة المدرب الحالي لمنتخب الأتزوري جيامبيرو فينتورا بشكل رسمي بعد فشله في الوصول إلى نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا الصيف المقبل.

وقال الاتحاد في بيان أصدره الليلة الماضية في أعقاب الاجتماع الذي عقده رئيس الاتحاد كارلوس تافيكيو وأعضاء مجلس الإدارة في أعقاب الفشل في التأهل لكأس العالم 2018 لم يعد جيامبيرو فينتورا مدربًا للمنتخب الوطني.

وطلب رئيس الاتحاد الإيطالي من الأعضاء الذين حضروا الاجتماع تقديم المقترحات بشأن المدربين الجدد قبل الاجتماع المقبل لأعضاء مجلس الإدارة.

وفشل منتخب إيطاليا في التأهل إلى مونديال روسيا 2018 بعد تعادله سلبيًا على ملعب "سان سيرو" أمام السويد في إياب الملحق الأوروبي المؤهل للبطولة وذلك بعد خسارته في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

سبأ
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