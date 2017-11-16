محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل تدشين مخيم النور الطبي المجاني للعيون بمديرية المنصورية بالحديدة الحديدة - سبأ:

دشن بالمستشفي الريفي بمديرية المنصورية اليوم مخيم النور الطبي المجاني للعيون الذي تنفذه جمعية العون المباشر بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان.



وفي التدشين أشاد وكيل محافظة الحديدة لشئون الشباب صدام ناصر أحمد بمستوى التنظيم والإعداد للمخيم .



ونوه بجهود مكتب الصحة بالمحافظة في إيصال الخدمات الصحية والطبية والعلاجية إلى مختلف مناطق المحافظة بما يخفف معاناة المواطنين.



فيما أوضح مدير مكتب الصحة العامة الدكتور عبدالرحمن جارالله أن المخيم الذي يستمر أسبوع بالتنسيق مع الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بالمحافظة ومكتب الصحة بالمديرية يأتي في إطار إهتمام المكتب بتوفير الخدمات الطبية للمناطق النائية والبعيدة وتلبية إحتياجات المواطنين وتخفيف أعباء تكاليف الانتقال إلى مستشفيات المدن الرئيسية.



وأشاد بجهود جمعية العون المباشر في تنفيذ هذه المخيمات التي تخدم تسهم في خدمة المجتمع الذي يعيش ظروفا صعبة وخاصة في مناطق الريف التهامي.



من جانبه أشار منسق المخيم محمد ناجي الحمدي إلى أن المخيم يستهدف في مرحلته الأولى معاينة ومعالجة ألفين و500 حالة، فيما يستهدف المخيم إجراء 250 عملية جراحية لأمراض العيون من خلال إزالة المياه البيضاء وزراعة عدسات.



وأوضح الحمدي أن كادر طبي من أخصائيي العيون سيقومون بمعاينة المرضى وإجراء الفحوصات والعمليات الجراحية، كما سيتم صرف أدوية مجانا عقب إجراء العملية.



حضر التدشين مدير عام مديرية المنصورية سعيد حكمي ومدير مشروع مكافحة الملاريا بالحديدة الدكتور عبدالكريم القديمي .

سبأ [16/نوفمبر/2017]سبأ