محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستشهاد امرأة وإصابة طفلة ورجل بغارة لطيران العدوان بصعدة صعدة - سبأ:

استشهدت امرأة وأصيبت طفلة ورجل اليوم بغارة لطيران العدوان السعودي الأمريكي بمديرية غمر محافظة صعدة .



وأوضح مصدر أمني بصعدة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن غارة على منزل أحد المواطنين بمنطقة الغور بمديرية غمر، ما أدى إلى إستشهاد امرأة وإصابة طفلة ورجل وتدمير المنزل بالكامل.



وأشار المصدر إلى أن مناطق متفرقة بمديريتي غمر ومنبه تعرضتا اليوم لقصف صاروخي ومدفعي سعودي، طال منازل المواطنين ومزارعهم وممتلكاتهم.



وذكر المصدر أن العدو السعودي كثف من قصفه الصاروخي والمدفعي على المديريات الحدودية مؤخرا ما خلف عدد من الشهداء والجرحى، فضلا عن الأضرار المادية البالغة في ممتلكات المواطنين .

سبأ [16/نوفمبر/2017]سبأ