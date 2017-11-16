محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة لأبناء حفاش بالمحويت تندد بتصعيد العدوان وإغلاق المنافذ المحويت - سبأ:

نفذ أبناء مديرية حفاش بمحافظة المحويت اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بتصعيد العدوان السعودي الأمريكي وتشديده حصاره وإغلاق لمنافذ .



وأكد أبنا حفاش في الوقفة الإحتجاجية التي شارك فيها قيادة السلطة المحلية والمشائخ والوجهاء وممثلي المجتمع المدني والمنظمات، رفضهم إغلاق تحالف للمنافذ والموانئ ومنع دخول المساعدات الإنسانية الطارئة للشعب اليمني.



وأكد بيان صادر عن الوقفة أن ما يتعرض له اليمن منذ ما يقارب ثلاثة أعوام من عدوان وحصار جريمة تتنافى مع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية .



وحمل البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المسؤولية الأخلاقية والإنسانية إزاء الجرائم والمجازر التي يرتكبها تحالف العدوان بحق الشعب اليمني من الأطفال وال نساء.



وبارك البيان الإنتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية في مختلف جبهات الشرف والبطولة دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.

سبأ [16/نوفمبر/2017]سبأ