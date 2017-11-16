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آخر تحديث: الخميس، 16 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:17:29م
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  اقتصاد
انخفاض أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي متأثرة بزيادة المخزونات الأمريكية
[16/نوفمبر/2017]
نيويورك - سبأ:
 انخفضت أسعار النفط لرابع جلسة على التوالي بعد أن أعلنت الحكومة الأمريكية عن زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام والبنزين.

وانخفضت عقود برنت لأقرب استحقاق 0.55 في المائة لتبلغ عند التسوية 61.87 دولارا للبرميل بعد أن هبطت 1.5 في المائة في جلسة يوم الثلاثاء الماضي، وهي أكبر خسارة ليوم واحد في شهر.

وأغلقت عقود غرب تكساس الوسيط منخفضة 0.66 في المائة إلى 55.33 دولارا للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية الليلة الماضية، إن مخزونات النفط في الولايات المتحدة ارتفعت بمقدار 1.9 مليون برميل الأسبوع الماضي في حين كانت التوقعات تشير إلى انخفاض قدره 2.2 مليون برميل.

وأضافت إن انتاج الخام الأمريكي قفز بأكثر من 14 في المائة منذ منتصف 2016 ليصل إلى 9.65 مليون برميل يوميا ومن المتوقع أن يواصل الارتفاع.

وما زالت أسعار النفط تتعرض لضغوط من توقعات أصدرتها وكالة الطاقة الدولية هذا الأسبوع تشير إلى نمو أبطأ للطلب العالمي على الخام.

سبأ
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