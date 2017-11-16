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آخر تحديث: الخميس، 16 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:17:29م
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قمة روسية تركية إيرانية لبحث عملية الانتقال السياسي في سوريا الأربعاء القادم
[16/نوفمبر/2017]
موسكو- سبأ:
سيعقد في مدينة سوتشي الروسية يوم 22 نوفمبر الجاري اجتماع قمة ثلاثي بين زعماء تركيا وروسيا وإيران بخصوص الأزمة السورية.

وبحسب وكالات الأنباء الروسية فقد أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن القمة الثلاثية بشأن سوريا سيعقد الأربعاء المقبل.. مشيرا إلى أن روسيا وتركيا وإيران هي الدول الضامنة لعملية التسوية السياسية وإرساء الأمن والاستقرار في سوريا.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة التركية بكر بوزداغ اليوم أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيجري "مفاوضات هامة" مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني لبحث عملية الانتقال السياسي في سوريا، حسب وكالة (الأناضول).

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة (الأناضول) عن مصادر دبلوماسية تركية القول: إن المشاركين في القمة سوف يناقشون آخر التطورات المتعلقة بالمنطقة عامة، وسوريا على وجه التحديد.

وأكدت قناة )إن تي في) التركية أن الزعماء الثلاثة سيبحثون سير تطبيق نظام وقف إطلاق النار في سوريا.

من جانبه، أعلن النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، فلاديمير جباروف، أن القمة ستتناول، بالخصوص، تصرفات الولايات المتحدة في سوريا، من أجل طرح موقف موحد إزاء هذه المسألة.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا وتركيا وإيران هي الدول الضامنة في مفاوضات أستانا بخصوص التسوية السورية، وتوصلت في وقت سابق من العام الجاري إلى الاتفاق المبدئي بشأن إقامة مناطق تخفيف التوتر في سوريا، بحثا عن حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد منذ ربيع عام 2011م.

سبأ
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