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آخر تحديث: الخميس، 16 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:17:29م
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تدشين توزيع الحقيبة المدرسية بمديرية الحالي بالحديدة
[16/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ:
 دشن وكيل محافظة الحديدة لقطاع الشباب صدام ناصر آل راشد اليوم توزيع الحقيبة المدرسية لطالبات مجمع الزهور التربوي بمديرة الحالي ضمن حملة الكويت إلى جانبكم التي تنفذها الهيئة اليمنية الكويتية للإغاثة.

وفي التدشين الذي حضره مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عمر بحر ومدير المديرية عبد المنعم الرفاعي .. ثمن الوكيل آل راشد مبادرة الهيئة اليمنية الكويتية ودعمها ومساندتها للشعب اليمني في التغلب على الظروف التي يمر بها وفي المقدمة طلاب وطالبات المدارس.

وتستهدف الحملة توزيع 20 ألف حقيبة مدرسية متكاملة في 118مدرسة بمديريات الحالي، المراوعة، السخنة، المنصورية، كمران، الصليف، الزيدية والجراحي، بهدف المساهمة في تشجيع الطلاب على الإلتحاق بالتعليم في إطار حملة عودة الطالب للمدرسة.

حضر التدشين منسق الحملة فيصل الغشيبي ومدير المركز التعليمي بالمديرية حسن وهبان.

سبأ
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