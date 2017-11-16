محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل أبناء بعدان بإب ينددون بالصمت الدولي إزاء جرائم العدوان إب - سبأ:

نظم أبناء مديرية بعدان بمحافظة إب اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار صمت المجتمع الدولي ومنظماته إزاء جرائم العدوان السعودي الأمريكي.



وأكد أبناء مديرية بعدان أن صمت المجتمع الدولي شجع قوى العدوان على إرتكاب أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني وفرض الحصار الجائر وإغلاق المنافذ .



وأشاروا إلى ضرورة تعزيز التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .. مشددين على أهمية الإستمرار في التحشيد لرفد جبهات العزة والشرف بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.



وأشادوا بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من ملاحم بطولية في مواجهة قوى الغزو والإحتلال في مختلف الجبهات.

سبأ [16/نوفمبر/2017]سبأ