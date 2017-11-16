ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 16 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:17:29م
وزير الخارجية يدعو الدول العربية إلى تحمل المسؤولية تجاه ما يجري في اليمن
دعا وزير الخارجية المهندس هشام شرف الدول العربية والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إلى تحمل المسؤولية الإنسانية والأخلاقية تجاه ما يجري في اليمن وإرسال بعثة تقصي حقائق للإطلاع عن كثب على حقيقة ما يحدث على أرض الواقع.
مقتل وإصابة 34 شخصا بأربعة تفجيرات إرهابية انتحارية في نيجيريا
قتل 12 شخصا وأصيب 22 آخرون بجروح إثر أربعة تفجيرات إرهابية انتحارية مساء اليوم في مايدوغوري شمال شرق نيجيريا.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1023 ) بقيمة 79 ملياراً و54 مليوناً و880 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
البيرو آخر المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم
تأهلت البيرو إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد فوزها على نيوزيلندا بهدفين نظيفين في إياب الملحق العالمي للتصفيات أمس.
آخر الأخبار:
تكريم 188 طالبة من جامعة تعز تبنتهن جمعية العون المباشر
ارتفاع حصيلة مصابي زلزال كوريا الجنوبية إلى 57 شخصاً
الاتحاد الايطالي لكرة القدم يقيل المدرب فينتورا
تدشين مخيم النور الطبي المجاني للعيون بمديرية المنصورية بالحديدة
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
أبناء بعدان بإب ينددون بالصمت الدولي إزاء جرائم العدوان
[16/نوفمبر/2017]
إب - سبأ:
 نظم أبناء مديرية بعدان بمحافظة إب اليوم وقفة إحتجاجية للتنديد بإستمرار صمت المجتمع الدولي ومنظماته إزاء جرائم العدوان السعودي الأمريكي.

وأكد أبناء مديرية بعدان أن صمت المجتمع الدولي شجع قوى العدوان على إرتكاب أبشع الجرائم بحق أبناء الشعب اليمني وفرض الحصار الجائر وإغلاق المنافذ .

وأشاروا إلى ضرورة تعزيز التلاحم والإصطفاف في مواجهة العدوان ومخططاته التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا .. مشددين على أهمية الإستمرار في التحشيد لرفد جبهات العزة والشرف بالرجال والعتاد دفاعا عن الوطن وأمنه وإستقراره.

وأشادوا بما يسطره أبطال الجيش واللجان الشعبية من ملاحم بطولية في مواجهة قوى الغزو والإحتلال في مختلف الجبهات.

سبأ
  المزيد من (محلي)
تكريم 188 طالبة من جامعة تعز تبنتهن جمعية العون المباشر
وزير الخارجية يدعو الدول العربية إلى تحمل المسؤولية تجاه ما يجري في اليمن
تدشين مخيم النور الطبي المجاني للعيون بمديرية المنصورية بالحديدة
مصرع 11 شخصًا جراء تحطم طائرة بتنزانيا
إستشهاد امرأة وإصابة طفلة ورجل بغارة لطيران العدوان بصعدة
وقفة لأبناء حفاش بالمحويت تندد بتصعيد العدوان وإغلاق المنافذ
معالجة 960 حالة بمخيم العيون المجاني بالحيمة الداخلية
تدشين توزيع الحقيبة المدرسية بمديرية الحالي بالحديدة
مستشار الرئاسة الدكتور الترب يؤكد أهمية تمكين الشباب إقتصاديا
تدشين العمل بقسم التغذية العلاجية بمستشفى الشهيد الدرة بجحانة
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد امرأة وإصابة طفلة ورجل بغارة لطيران العدوان بصعدة
[16/نوفمبر/2017]
إستشهاد مواطن بغارة لطيران العدوان بمديرية صرواح بمأرب
[16/نوفمبر/2017]
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[16/نوفمبر/2017]
مديرة حقوق الإنسان بالحديدة: الصيادون يتعرضون للتعذيب في بوارج وسجون العدوان
[16/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على صعدة ونجران وعسير
[15/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by