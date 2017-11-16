محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مستشار الرئاسة الدكتور الترب يؤكد أهمية تمكين الشباب إقتصاديا صنعاء - سبأ:

أكد مستشار رئاسة الجمهورية الدكتور عبدالعزيز الترب أهمية تمكين الشباب إقتصاديا بما يكفل تحقيق طموحاتهم ومشاريعهم المختلفة.



وأشار الدكتور الترب في فعالية مسابقة إنجاز اليمن الخامسة للشباب رائدي الأعمال التي شاركت فيها عشر شركات لطلاب وطالبات جامعيين بصنعاء اليوم، إلى ضرورة مساهمة ودعم المنظمات والمؤسسات ذات العلاقة بالتنمية البشرية في إعداد وتأهيل الشباب.



ولفت إلى أهمية تزويد الشباب بالمهارات والقواعد الإقتصادية التي تلبي إحتياجات سوق العمل .. مشيدا بالإبداعات الطلابية رغم الظروف الصعبة في ظل إستمرار العدوان والحصار.



فيما أوضح رئيس مؤسسة إنجاز اليمن ماجد الشميري أن مشاريع العشر الشركات الطلابية المشاركة في المسابقة والتي تقام للمرة الخامسة خلال سبع سنوات من إنشاء المؤسسة، تنوعت بين خدمية وتنموية وزراعية وبرمجة معلوماتية وميكانيكية وغيرها.



وأشار إلى أن مؤسسة إنجاز تهدف لإعداد الشباب وتقديم برامج تدريبية رائدة لـ10 آلاف طالبا وطالبة من مختلف المحافظات سنويا بدءً من العام القادم لتأهيلهم وإعدادهم بما يتناسب مع سوق العمل وتوفر فرص عمل لهم.



ولفت إلى أن رسالة المؤسسة تتمثل في توفير برامج تدريبية وتأهيلية للشباب وإعدادهم لممارسة مهارات إقتصادية كتدريبهم على القيادة وريادة الأعمال من خلال شراكات إستراتيجية مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمتطوعين.



وبين أنه يتم اختيار الشركة الفائزة من العشر بعد أن يتم عرض كافة مشاريع الشركات على لجنة إقتصادية مكونة من خبراء اقتصاديين متخصصين.



وقد فازت شركة استبني بجائزة أفضل شركة طلابية على مستوى المحافظات لعام 2017م من طلاب الجامعة الماليزية، كما فازت شركة إستيفن بأفضل جائزة ذات أثر إجتماعي وشركة نبشة بأفضل جائزة منتج وكذا شركة سيرف بأفضل جائزة تسويق.



إلى ذلك افتتح مستشار رئاسة الجمهورية معرض لعدد من المشاريع الخاصة بالعشر الشركات الطلابية المشاركة بمسابقة إنجاز اليمن الخامسة للشباب.



تخلل الحفل عرض تجارب لعدد من الشباب والشابات بعد تدريبهم وإعدادهم من قبل مؤسسة إنجاز اليمن وكيفية تحقيق أهدافهم ومشاريعهم ومراحل تطويرها.

سبأ [16/نوفمبر/2017]سبأ