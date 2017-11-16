[16/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
دشن بمديرية جحانة محافظة صنعاء اليوم العمل بقسم التغذية العلاجية بمستشفى الشهيد الدرة بتمويل الهيئة الطبية الدولية.
وفي التدشين أشاد مدير مكتب الصحة بالمحافظة الدكتور خالد المنتصر بجهود الهيئة الطبية الدولية في دعم القطاع الصحي بالمحافظة .. لافتا إلى دور قسم التغذية في معالجة الأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد والوخيم.
فيما أشار مدير المستشفى الدكتور عبدالله القاولي إلى أن تدشين العمل بالقسم ضرورة ملحة لعلاج الأطفال المصابين بسوء التغذية.
وألفت إلى أن القسم سيغطي معظم مديريات القطاع الشرقي بجحانة وخولان والحصن والطيال وبني ضبيان .. مثمنا إهتمام قيادتي المحافظة ومكتب الصحة بدعم المستشفى وكذا دعم الهيئة الطبية.
سبأ