ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 16 - نوفمبر - 2017 الساعة 04:54:12م
التربية تعلن عن تأخير الدراسة نصف ساعة بمدارس المحافظات المتأثرة بموجة البرد
أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تأخير طابور الصباح نصف ساعة في مدارس المحافظات المتأثرة بامتداد الكتلة الهوائية الباردة.
مقتل وإصابة 34 شخصا بأربعة تفجيرات إرهابية انتحارية في نيجيريا
قتل 12 شخصا وأصيب 22 آخرون بجروح إثر أربعة تفجيرات إرهابية انتحارية مساء اليوم في مايدوغوري شمال شرق نيجيريا.
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
جرى اليوم في البنك المركزي اليمني تحليل عروض شراء أذون الخزانة التنافسية للمزاد رقم ( 1023 ) بقيمة 79 ملياراً و54 مليوناً و880 ألف ريال للآجال الثلاثة (91، 182، 364) يوماً .
البيرو آخر المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم
تأهلت البيرو إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد فوزها على نيوزيلندا بهدفين نظيفين في إياب الملحق العالمي للتصفيات أمس.
آخر الأخبار:
تدشين العمل بقسم التغذية العلاجية بمستشفى الشهيد الدرة بجحانة
استقرار أسعار الذهب وسط توقعات بزيادة الفائدة الأمريكية
إنعقاد الطاولة المستديرة لمشروع المرصد الوطني لحقوق الطفل بصنعاء
مناقشة الجوانب المتعلقة بأنشطة مؤسسة بنيان التنموية بإب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
استقرار أسعار الذهب وسط توقعات بزيادة الفائدة الأمريكية
[16/نوفمبر/2017]
لندن - سبأ:
 استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس في الوقت الذي يقيم فيه مستثمرون أثر زيادة متوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية مقابل أثر الضبابية التي تكتنف اتجاهات السياسة المالية في الولايات المتحدة.

واستقر الذهب دون تغير يذكر في المعاملات الفورية عند 1277.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1236 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى في 3 أسابيع ونصف الأسبوع يوم أمس الأربعاء عند 1289.09 دولار للأوقية.

ولم يشهد المعدن الأصفر تغيرا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر ليستقر عند 1277 دولارا للأوقية.

وجرى تداول الذهب في نطاق ضيق بلغ نحو 24 دولارا في شهر نوفمبر.

والذهب شديد الحساسية لأسعار الفائدة والعوائد على الأصول الأخرى لأن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، أنهى البلاديوم موجة خسائر استمرت 5 جلسات ليرتفع 0.4 في المائة إلى 987 دولارا للأوقية بعدما لامس أدنى مستوى في أسبوعين يوم أمس.

وزادت الفضة 0.4 في المائة إلى 17 دولارا للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.3 في المائة إلى 928.70 دولار للأوقية.

سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
تحليل عروض شراء أذون الخزانة في البنك المركزي
اتفاق على هيكلة ديون فنزويلا لروسيا
شركات النفط الروسية ملتزمة بالاتفاق العالمي لخفض الإنتاج
تباطؤ نمو استهلاك الطاقة في الصين خلال اكتوبر الماضي               
شركة إيني الإيطالية توقع اتفاقا للتنقيب عن النفط والغاز في سلطنة عمان
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفاع الأسهم الأوروبية من أقل مستوى خلال 7 أسابيع
ارتفاع الناتج الصناعي الصيني بواقع 6.2بالمائة في أكتوبر الماضي
انخفاض أسعار النفط بفعل تنامي الإنتاج الصخري الأمريكي
الصين تتفوق على أمريكا في تطوير أجهزة الكمبيوتر الخارقة
العدوان السعودي على اليمن
إستشهاد مواطن بغارة لطيران العدوان بمديرية صرواح بمأرب
[16/نوفمبر/2017]
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[16/نوفمبر/2017]
مديرة حقوق الإنسان بالحديدة: الصيادون يتعرضون للتعذيب في بوارج وسجون العدوان
[16/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على صعدة ونجران وعسير
[15/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[15/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by