اقتصاد اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل استقرار أسعار الذهب وسط توقعات بزيادة الفائدة الأمريكية لندن - سبأ:

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس في الوقت الذي يقيم فيه مستثمرون أثر زيادة متوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية مقابل أثر الضبابية التي تكتنف اتجاهات السياسة المالية في الولايات المتحدة.



واستقر الذهب دون تغير يذكر في المعاملات الفورية عند 1277.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1236 بتوقيت جرينتش بعد أن لامس أعلى مستوى في 3 أسابيع ونصف الأسبوع يوم أمس الأربعاء عند 1289.09 دولار للأوقية.



ولم يشهد المعدن الأصفر تغيرا يذكر في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في ديسمبر ليستقر عند 1277 دولارا للأوقية.



وجرى تداول الذهب في نطاق ضيق بلغ نحو 24 دولارا في شهر نوفمبر.



والذهب شديد الحساسية لأسعار الفائدة والعوائد على الأصول الأخرى لأن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة الضائعة على حائزي المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.



ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، أنهى البلاديوم موجة خسائر استمرت 5 جلسات ليرتفع 0.4 في المائة إلى 987 دولارا للأوقية بعدما لامس أدنى مستوى في أسبوعين يوم أمس.



وزادت الفضة 0.4 في المائة إلى 17 دولارا للأوقية بينما تراجع البلاتين 0.3 في المائة إلى 928.70 دولار للأوقية.

سبأ [16/نوفمبر/2017]سبأ