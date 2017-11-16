محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة الجوانب المتعلقة بأنشطة مؤسسة بنيان التنموية بإب إب - سبأ:

ناقش إجتماع بمحافظة إب اليوم برئاسة وكيل المحافظة لشئون الصحة والمنظمات الدكتور أشرف المتوكل الإستعدادات لتدشين المسح الميداني لحصر الفئات والأسر المستحقة للمساعدات الغذائية ضمن مشروع "أغنياء من التعفف".



يهدف المشروع إلى توزيع أربعة آلاف سلة غذائية للأسر الفقيرة والمتضررة جراء العدوان والحصار في مختلف مديريات المحافظة وكذا النازحين إليها من مختلف المحافظات.



وفي الإجتماع الذي ضم الهيئة الإدارية لمؤسسة بنيان التنموية .. أشاد الوكيل المتوكل بدور مؤسسة بنيان في تخفيف معاناة المواطنين جراء العدوان والحصار .



وشدد على ضرورة تنفيذ المسح الميداني وجمع البيانات الدقيقة عن المستحقين للمساعدات وبما يكفل تقديم المعونات اللازمة لهم وتوجيه العمل الإغاثي.



من جانبه أكد وكيل المحافظة لقطاع التعليم صادق حمزة القائمين أهمية تضافر الجهود في تقديم المساعدات للمتضررين والنازحين والفئات الأشد فقرا .



وشدد على فرع مؤسسة البنيان تلافي بعض السلبيات التي رافقت سير العمل الميداني في بعض المحافظات بهدف تحسين أداء المؤسسة وتعزيز مهامها وأنشطتها المختلفة.



بدوره أكد وكيل المحافظة لشئون الصناعة والتجارة قاسم المساوى أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والخاصة وتكريس ثقافة التكافل الإجتماعي بين أبناء الوطن وخاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد.



واعتبر وكيل المحافظة لشئون الديوان علي الزنم نشاط جمعية البنيان نموذج مشرف في أداء منظمات المجتمع المدني وخاصة ما يتعلق بتأهيل المعاقين ورعاية الموهوبين وتنمية وتطوير قدراتهم الذهنية والإبداعية.



فيما قدم مدير مؤسسة البنيان التنموية إبراهيم الوريث خلال الإجتماع الذي حضره وكيلا المحافظة علي النوعة وحارث المليكي عرض عن طبيعة عمل المؤسسة والأهداف التي تسعى لتحقيقها والأنشطة التي نفذتها منذ تأسيسها في أغسطس الماضي.



كما استعرض رئيس فرع مؤسسة البنيان بالمحافظة أحمد المساوى ومدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين محمود وجيه الدين آلية تنفيذ المسح الميداني ومعايير اختيار المستهدفين والإستعدادات الجارية لتدشين مشروع أغنياء من التعفف نهاية الأسبوع القادم .

سبأ [16/نوفمبر/2017]سبأ