محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل وقفة لقبائل مأرب لإعلان النفير العام ورفد الجبهات مأرب - سبأ:

نظم أبناء محافظة مأرب اليوم وقفة قبلية وعرض عسكري لإعلان النفير العام ورفد الجبهات وتأكيدا على الجهوزية العالية لمواجهة العدوان ومرتزقته.



وفي الوقفة التي حضرها رئيس مجلس التلاحم القبلي ضيف الله رسام وقيادات في السلطة المحلية ومشائخ وأعيان وشخصيات إجتماعية .. أكد محافظ مأرب أحمد عبدالله مجيديع أهمية رص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية والتصدي لمخططات العدوان ومرتزقته .



ودعا أبناء المحافظة إلى رفد الجبهات بالمال والرجال حتى تحرير كامل تراب المحافظة والوطن من دنس الغزاة والمحتلين.



وألقيت في الوقفة عدد من الكلمات والقصائد الشعرية .. أكدت في مجملها إستمرار الصمود في مواجهة العدوان وتعزيز الجبهات بالرجال والعتاد.



وأكد بيان صادر عن الوقفة أكد النفير العام والجهوزية العالية لرفد الجبهات والوقوف إلى جانب أبطال الجيش واللجان الشعبية في خوض معركة الشرف والبطولة.



واستنكر أبناء مأرب الحصار المفروض على الشعب اليمني وإغلاق تحالف العدوان للمنافذ البرية والبحرية والجوية .. داعيا المجتمع الدولي والأمم المتحدة وأحرار العالم إلى التحرك لرفع الحصار وإيقاف مجازر العدوان بحق المدنيين.



وأهابوا بكافة القبائل اليمنية النفير إلى جبهات الشرف والبطولة لردع العدوان والإصطفاف الوطني حتى تحقيق النصر وإلحاق الهزيمة بالعدو.



وجرى في ختام الوقفة عرض عسكري عكس الجهوزية العالية وإستعداد قبائل مأرب للدفاع عن الوطن .

سبأ [16/نوفمبر/2017]سبأ