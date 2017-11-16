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إشهار مؤسسة إفراج لإغاثة المعسرين وأسرهم بأمانة العاصمة
[16/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
أقيم بأمانة العاصمة اليوم حفل إشهار مؤسسة إفراج لإغاثة السجناء المعسرين وأسرهم تحت شعار " في كل ثانية يموت يأس ويحيا أمل".

وفي حفل الإشهار أكد رئيس مؤسسة إفراج عبدالملك العرافي أن رسالة المؤسسة تتمثل في تفريج كربة المعسرين في السجون ودعمهم في الجانب الحقوقي والقانوني والانساني والعمل علي تخفيف معاناة أسرهم عبر مشاريع وبرامج تعزز التكافل الاجتماعي.

واستعرض العرافي أهداف المؤسسة المتمثلة في السعي لإخراج المعسرين من السجون بالصلح أو التنازل أو الدفع ورعاية السجناء المعسرين ومساعدة أسرهم ماديا ونفسيا واجتماعيا وكذا تحسين بيئة الإصلاحيات والسجون.

وأكد على الشراكة والعمل الفعال مع منظمات المجتمع المدني والخيرين ورجال المال بما يعزز من مساعدة السجناء المعسرين وتخفيف معاناتهم.

بدوره أكد رئيس مصلحة التصالح والتسامح عبدالله الحوثي، دعم أنشطة المؤسسة ومشاريعها في مساعدة السجناء المعسرين ورعاية أسرهم.

فيما أشارت كلمة منظمات المجتمع المدني التي ألقاها محمد الداهيه إلى أهمية تضافر جهود المنظمات للتخفيف من معاناة السجناء والسجينات المعسرين .. معربا عن امله بان تسهم مشاريع وبرامج المؤسسة في تعزيز من جهود المنظمات في الإفراج عن المعسرين.

وأكد الداهية استمرار دعم منظمات المجتمع المدني لكافة الأنشطة والبرامج والمشاريع الإنسانية والإغاثية بما فيها العمل على مناصرة قضايا السجناء المعسرين والعمل علي الإفراج عنهم.

وفي ختام الحفل تم تكريم عدد من قيادات أمانة العاصمة ووزارة التربية والتعليم وعدد من المنظمات والشخصيات الإجتماعية علي دعمهم لإنشاء المؤسسة.

سبأ
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