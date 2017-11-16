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وزير الصحة يتفقد أحوال الجرحى بهيئة مستشفى الثورة بصنعاء
[16/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 تفقد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ اليوم أحوال الجرحى والمرضى في هيئة مستشفى الثورة العام بصنعاء .

واطلع الوزير بن حفيظ خلال الزيارة على مستوى الرعاية والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للجرحى والمرضى بالمستشفى.

وأكد ضرورة دعم ورعاية الجرحى نفسيا ومعنويا وتخفيف معاناتهم عرفانا بدورهم في الدفاع عن اليمن أرضا وإنسانا .. مشيرا إلى أن الإهتمام بالجرحى واجبا إنسانيا لمن بذلوا أرواحهم رخيصة فداء للوطن والدفاع عنه وحماية أمنه واستقراره ومقدراته.

ولفت وزير الصحة العامة والسكان إلى أهمية تحمل الجميع للمسؤولية الأخلاقية والإنسانية في رعاية جرحى العدوان السافر حتى يتماثلوا للشفاء ويعودوا لممارسة مهامهم.

وكان وزير الصحة العامة والسكان تفقد أحوال المرضى بمركز الكلى بالهيئة ومستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

سبأ
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