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وزير الصحة يلتقي نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر
[16/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ:
 ناقش وزير الصحة العامة والسكان الدكتور محمد سالم بن حفيظ خلال لقاءه اليوم بصنعاء نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن يوهانس براور والمنسقة الميدانية باللجنة ماريا بلار، إمكانية توسيع الدعم المقدم من اللجنة للقطاع الصحي وخاصة في مجالات الطوارئ والأدوية والمحاليل .

وتطرق اللقاء الذي حضره مستشاري وزير الصحة الدكتور فهد الفضل والدكتور نجيب أبو أصبع ، إلى مجالات الدعم التي ستقدمها اللجنة خاصة ما يتعلق بمرضى الغسيل الكلوي.

واستعرض اللقاء الترتيبات الخاصة بافتتاح مستشفى صعدة خلال الأيام القادمة خاصة في ظل ما تمر به المحافظة من أوضاع صحية صعبة نتيجة استمرار العدوان وكذا التدخلات العاجلة للمنظمة في محافظة إب .

وفي اللقاء ثمن وزير الصحة جهود بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار، وكذا دعمها لمراكز الغسيل في عدد من المحافظات.

وأشاد الدكتور بن حفيظ بالدور الفاعل للجنة في دعم المجال الصحي ومتطلباته واستجابتها لنداء الاستغاثة خاصة ما يتعلق بالكوليرا وحرصها على تأدية واجبها رغم ما يفرضه العدوان من صعوبات وعراقيل تجاه أعمالها الإنسانية.

وطالب وزير الصحة من اللجنة بسرعة التحرك لدعم القطاع الصحي في محافظة إب خاصة مرضى الغسيل الكلوي.. لافتا إلى أهمية تقديم المزيد من الدعم خاصة في ظل الظروف التي تواجهها الوزارة جراء نقص الأدوية خاصة المتعلقة بالأمراض المزمنة كالفشل الكلوي وأدوية مرض السكر " الأنسولين" والأمراض المزمنة الأخرى.

ولفت إلى الوضع الكارثي الذي يواجه مراكز الغسيل الكلوي وبعضها مهدد بالإغلاق نتيجة انعدام الأدوية والمحاليل الطبية.. مؤكدا على حيادية القطاع الصحي في تقديم خدماته لكافة أبناء الشعب اليمني في مختلف محافظات الجمهورية.

فيما أكد نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنسقة الميدانية باللجنة استمرار دعم البعثة لليمن وتقديم الخدمات الصحية للمستفيدين والمحتاجين خاصة في ظل الوضع التي يمر به اليمن والذي يستدعي مواصلة وتعزيز الجهود الإنسانية.

وأشارا إلى أن اللجنة ستواصل تقديم مساعداتها لمرضى الغسيل الكلوي وستعمل على متابعة الوضع الصحي بمحافظة إب وتقديم خدماتها الصحية بالمحافظة في أسرع وقت ممكن، واستعرضا التدخلات التي قدمتها اللجنة استجابة لنداء الوزارة سواء لمرضى الكوليرا أو مرضى الغسيل الكلوي.

وثمن نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية والمنسقة الميدانية باللجنة، تعاون وزارة الصحة في تذليل الصعوبات التي واجهت البعثة رغم التحديات والأخطار جراء الأوضاع الراهنة.

حضر اللقاء مدير مكتب وزير الصحة عبدالناصر النمير والمسؤول الميداني للصليب الأحمر عبدالاله أبو صلاح .

سبأ
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