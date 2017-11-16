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آخر تحديث: الخميس، 16 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:06:39م
الأرصاد ينبه من تدني درجات الحرارة الصغرى وتكون الصقيع بالمناطق الجبلية
نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المرتفعات الجبلية من من التدني الملحوظ في درجات الحرارة الصغرى ، و تكوّن الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية.
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الأرصاد ينبه من تدني درجات الحرارة الصغرى وتكون الصقيع بالمناطق الجبلية
[16/نوفمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المرتفعات الجبلية من من التدني الملحوظ في درجات الحرارة الصغرى ، و تكوّن الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية.

و توقع المركز الوطني في نشرته الجوية تلقت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) نسخة منه تأثر المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة ، عمران ، صنعاء ، ذمار ، البيضاء وأجزاء من محافظتي إب والضالع وبعض المناطق الصحراوية الشمالية الشرقية من البلاد بكتلة هوائية باردة وجافة يرافقها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة الصغرى وقد يتكون الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية.

كما نبه الصيادين ومرتادي البحر في مدينة المخا وباب المندب من ارتفاع الموج و اضطراب البحر .

و دعا المركز كبار السن والأطفال و العمال الذين يذهبون إلى أعمالهم خلال ساعات الصباح الأولى والمناوبين أثناء ساعات الليل إلى ارتداء الملابس الشتوية للوقاية من صدمات البرد ، وحث المزارعين على الحفاظ على محاصيلهم الزراعية من آثار موجة الصقيع .

سبأ
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