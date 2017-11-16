محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل التربية تعلن عن تأخير الدراسة نصف ساعة بمدارس المحافظات المتأثرة بموجة البرد صنعاء - سبأ:



أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تأخير طابور الصباح نصف ساعة في مدارس المحافظات المتأثرة بامتداد الكتلة الهوائية الباردة.



وأوضح وكيل قطاع المناهج والتوجيه الدكتور محمد السقاف في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تقرر بدء طابور الصباح عند الساعة الثامنة صباحاً ابتداءً من يوم السبت المقبل حرصاً من الوزارة على سلامة الطلاب والطالبات .



وأشار إلى أن الوزارة أصدرت تعميما بذلك لمكاتبها في المحافظات الواقعة تحت تأثير موجة البرد ومنها : أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء، ذمار، البيضاء، عمران وغيرها ، مؤكداً أن هذه الخطوة لن تؤثر على سير المنهج الدراسي.

سبأ [16/نوفمبر/2017]سبأ