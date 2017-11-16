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آخر تحديث: الخميس، 16 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:06:39م
الأرصاد ينبه من تدني درجات الحرارة الصغرى وتكون الصقيع بالمناطق الجبلية
نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المرتفعات الجبلية من من التدني الملحوظ في درجات الحرارة الصغرى ، و تكوّن الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية.
مقتل وإصابة 34 شخصا بأربعة تفجيرات إرهابية انتحارية في نيجيريا
قتل 12 شخصا وأصيب 22 آخرون بجروح إثر أربعة تفجيرات إرهابية انتحارية مساء اليوم في مايدوغوري شمال شرق نيجيريا.
شركات النفط الروسية ملتزمة بالاتفاق العالمي لخفض الإنتاج
قالت وزارة الطاقة الروسية إن شركات النفط المحلية ملتزمة بالاتفاق العالمي لخفض إنتاج الخام بعدما ناقش وزير الطاقة الأمر مع مسؤولي الشركات.
البيرو آخر المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم
تأهلت البيرو إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد فوزها على نيوزيلندا بهدفين نظيفين في إياب الملحق العالمي للتصفيات أمس.
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العدوان السعودي على اليمن
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US-Saudi warplanes hit Hodeida
[16/نوفمبر/2017]
HODEIDA, Nov 16 (Saba) – The US-backed Saudi combat jets waged three strikes on al-Khokhah district of Hodeida province over night, an official told Saba on Thursday.
Saba
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