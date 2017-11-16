الأرصاد ينبه من تدني درجات الحرارة الصغرى وتكون الصقيع بالمناطق الجبلية نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المرتفعات الجبلية من من التدني الملحوظ في درجات الحرارة الصغرى ، و تكوّن الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية.