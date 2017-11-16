عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل نائب ديمقراطي في الكونغرس يقدم لائحة اتهام ضد ترامب ويطالب بعزله واشنطن/سبأ:



قدم النائب الديمقراطي في الكونغرس الأمريكي ستيف كوهين اليوم لائحة اتهام ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطالبا بعزله مشيرا إلى أن “السلوك غير القانوني للرئيس بما في ذلك إعاقته للعدالة يشكل ارضية لإزاحته”.



ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النائب كوهين عن ولاية تينيسي قوله للصحفيين بعد الكشف عن خمسة اتهامات ضد ترامب “نحن ندعو المجلس للبدء بجلسات العزل فورا” مشيراً إلى أن لائحة الاتهام التي أعدها تتضمن إعاقة ترامب للعدالة وانتهاكات مفترضة لبند المكافآت في الدستور الأمريكي الذي يمنع الرئيس من تلقي المال من جهة أجنبية وإضعاف القضاء الفدرالي وحرية الصحافة.



واضاف كوهين إن “القاعدة الديمقراطية تحتاج أن تعرف أن هناك أعضاء في الكونغرس على استعداد للوقوف بوجه هذا الرئيس وتقديم اتهامات لعزله والاستمرار بإلقاء الضوء على سلوكه غير القانوني الذي يهدد بلادنا”.



ويدعم هذه اللائحة خمسة نواب حيث ذكر كوهين أن هناك أكثر من عشرة آخرين سيوقعون عليها قريباً.



وكان النائب الديمقراطي براد شيرمان تقدم بلائحة اتهام ضد ترامب في تموز الماضي إضافة إلى نائب ديمقراطي آخر هو آل غرين الذي قام بالخطوة نفسها الشهر الماضي وقال إن “البنود في الدستور الأمريكي التي تحدد كيفية عزل الرئيس قد وضعت من أجل زمن كهذا ولرئيس مثل ترامب”.



وبموجب قوانين الكونغرس يتطلب عزل الرئيس موافقة الأغلبية في المجلس المكون من 435 عضواً.

سبأ [16/نوفمبر/2017]سبأ