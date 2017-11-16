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قنص 13 مرتزقاً ودك مواقع وتجمعات للعدو
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قنص 13 مرتزقاً ودك مواقع وتجمعات للعدو
[16/نوفمبر/2017]
صنعاء- سبأ:

 تمكنت وحدة القناصة في الجيش واللجان الشعبية من قنص 13 مرتزقاً خلال الساعات الماضية ، فيما استهدفت القوة الصاروخية و المدفعية مواقع وتجمعات العدو السعودي ومرتزقته محققة إصابات مباشرة في صفوفهم.

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم قنص خمسة من مرتزقة العدوان في مناطق متفرقة بمحافظة تعز ، فيما لقي القيادي المرتزق عبدالرحيم ناصر عبدالعزيز كرو قائد السرية الأولى ونائب قائد الكتيبة الثالثة في لواء العمالقة مصرعه في جبهة المخا ، وقتل المرتزق عمر عبدالعزيز قاسم العديني بجبهة الدفاع الجوي .

وفي تعز أيضاً قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات وتحصينات مرتزقة العدوان في تبة الدفاع الجوي و خلف تبة السيمن و معسكر الإمام بمديرية ذباب .

وأشار المصدر إلى قنص اثنين من المرتزقة في مديرية ذي ناعم بمحافظة البيضاء ، كما لقي المرتزقان عبدالرحمن عبدالله بلسن الحميقاني و أحمد حسين جابر الحميقاني مصرعهما وأًصيب أحمد محمد القادري في المديرية نفسها .

وأكد المصدر قنص اثنين من المرتزقة في جبهة الساق بمديرية عسيلان محافظة شبوة ، وقنص ثالث في منطقة يعيس بمريس محافظة الضالع .

وذكر المصدر أنه تم إطلاق صاروخ زلزال1 وعدد من القذائف المدفعية على تجمعات للمرتزقة شمال صحراء ميدي ، وتم قنص ثلاثة منهم شمال الصحراء ، مبيناً أن أبطال الجيش واللجان استعادوا كافة المواقع التي كان العدو قد سيطر عليها خلال الأيام الماضية في ميدي وكبدوهم خسائر فادحة.

ولفت المصدر إلى أن المرتزق منير صوفان لقي مصرعه بنيران الجيش واللجان الشعبيه في جبهة ميدي ، كما قتل وأصيب عدد من المرتزقة في قصف مدفعي استهدف مواقعهم بوادي هراب أسفل العقبة في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف .

ونفذ الجيش واللجان الشعبية هجوماً مباغتاً على تباب عياش في جبهة نهم أسفر عن قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة العدوان ، كما تمكنوا من كسر زحف واسع للمرتزقة علی مواقع المدفون وتبة جعفر وتباب الصوامد .

وأفاد المصدر أنه تزامنا مع الزحف قام أبطال الجيش واللجان بهجوم مضاد ومباغت من مناطق متفرقة في تلك المواقع كبدوا خلاله المرتزقة خسائر في العدة والعتاد ، وتم أسر أربعة منهم .

في محافظة مأرب شن الجيش واللجان هجوماً على مواقع المرتزقة في تبة المطار بمديرية صرواح أسفر عن قتلى وجرحى في صفوفهم ، فيما استهدف قصف مدفعي تجمعات لهم في وادي ربيعة بالمديرية .

وحسب المصدر استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات للجنود السعوديين في مستحدثي الكرس و نعشاو وموقع قائم زبيد ، كما دكت تجمعات للمرتزقة في الطوال والرمضة بجيزان ، وتم إعطاب آلية عسكرية سعودية في تبة البرنع .

ونفذ أبطال الجيش واللجان الشعبية عملية إغارة على موقع الشبكة في نجران أسفرت عن وسقوط قتلى وجرحى في صفوف جنود العدو ومرتزقته ، في حين استهدف قصف مدفعي وصاروخي تجمعات الجنود السعوديين في قيادة سقام ومعسكر رجلا .

وأوضح المصدر أن قصفاً مدفعياً للجيش واللجان استهدف تجمعات للجنود السعوديين والمرتزقة في موقع الضبعة و قبالة منفذ الخضراء وبوابة صلة و التبة البيضاء وسلاطح في نجران .

ووفقاً للمصدر قصفت المدفعية تجمعات للجنود السعوديين في الربوعة و رقابة الهنجر بعسير.

سبأ
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