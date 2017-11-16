ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 16 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:06:39م
الأرصاد ينبه من تدني درجات الحرارة الصغرى وتكون الصقيع بالمناطق الجبلية
نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المرتفعات الجبلية من من التدني الملحوظ في درجات الحرارة الصغرى ، و تكوّن الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية.
مقتل وإصابة 34 شخصا بأربعة تفجيرات إرهابية انتحارية في نيجيريا
قتل 12 شخصا وأصيب 22 آخرون بجروح إثر أربعة تفجيرات إرهابية انتحارية مساء اليوم في مايدوغوري شمال شرق نيجيريا.
شركات النفط الروسية ملتزمة بالاتفاق العالمي لخفض الإنتاج
قالت وزارة الطاقة الروسية إن شركات النفط المحلية ملتزمة بالاتفاق العالمي لخفض إنتاج الخام بعدما ناقش وزير الطاقة الأمر مع مسؤولي الشركات.
البيرو آخر المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم
تأهلت البيرو إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد فوزها على نيوزيلندا بهدفين نظيفين في إياب الملحق العالمي للتصفيات أمس.
آخر الأخبار:
التربية تعلن عن تأخير الدراسة نصف ساعة بمدارس المحافظات المتأثرة بموجة البرد
استهداف مرابض مدفعية الجيش السعودي بجبل قيس في جيزان
نائب ديمقراطي في الكونغرس يقدم لائحة اتهام ضد ترامب ويطالب بعزله
قنص 13 مرتزقاً ودك مواقع وتجمعات للعدو
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
الناتو: سنزيد قواتنا بأفغانستان العام المقبل
[16/نوفمبر/2017] أوتاوا/سبأ:

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتينبيرغ، إن الحلف يعتزم زيادة عدد قواته في أفغانستان، إلى 16 ألف جندي، خلال العام 2018.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الأمين العام، لوكالة "أسوشيتد برس"، من كندا التي وصلها للمشاركة في "منتدى الأمن الدولي" المزمع عقده بمدينة "هاليفاكس" (جنوب شرق).

وأوضح ستولتينبيرغ أنه واثق من أن الحلف سيصل للقوة الكافية من أجل أداء مهمة التدريب المنوطة به في أفغانستان.

ويتولى حلف شمال الأطلسي مهمة "الدعم الحازم" غير القتالية في أفغانستان منذ يناير 2015، بهدف تدريب القوات الأفغانية ومساعدتها وتقديم المشورة لها؛ للقيام بمهامها.

وأكد ستولتينبيرغ، أنهم عازمون على زيادة عدد جنود الحلف في أفغانستان لـ16 ألف عنصر، وهو الرقم الذي أعلن من قبل الجنرال جون نيكلسون، قائد قوات الناتو في أفغانستان، أنهم بحاجة إليه.

واستطرد قائلًا "أخذنا وعودًا من الحلفاء بخصوص دعمنا بمزيد من الوحدات العسكرية، وأثق أننا مع دخول العام 2018، ستكون لدينا القوة الكافية، فالعدد الموجود الآن 13 ألفًا، سيرتفع لـ16 ألف".

ولفت أن تلك الوحدات لن تشارك في عمليات قتالية، مضيفًا "بل ستقدم لقوات الأمن الأفغانية المساعدة والتدريب، من أجل تأسيس قوات جوية في ذلك البلد الذي أنهكته المعارك".

ومن المنتظر أن يشارك، ستولتينبيرغ، كضيف شرف في مأدبة عشاء يتم تنظيمها يوم الجمعة على هامش "منتدى الأمن الدولي" الذي يبحث قضايا الأمن العالمي والوضع بأفغانستان والأزمات الإنسانية .

ورسميًا، بدأ التدخل الرسمي لـ"الناتو" في أفغانستان، في 20 ديسمبر 2001، عبر تشكيل قوات المساعدة الدولية لإرساء الأمن بأفغانستان (إيساف) المكونة من 49 دولة، بموجب قرار أممي رقم 1386.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
نائب ديمقراطي في الكونغرس يقدم لائحة اتهام ضد ترامب ويطالب بعزله
الاحتلال يهدم منزلاً في نعلين ويشرد أصحابه
السويد تحتج مجددا على استمرار الحصار على مطارات وموانىء اليمن
مناورات أمريكية ويابانية على وقع تزايد التوتر مع كوريا الشمالية
مقتل وإصابة 34 شخصا بأربعة تفجيرات إرهابية انتحارية في نيجيريا
​القوات العراقية تستعيد 13 قرية في الجزيرة والفرات من داعش الإرهابي
مقتل مالا يقل عن 5 أشخاص فى فيضانات جديدة بالقرب من أثينا
مصرع 18 شخصا اثر حادث مروري شرق الصين
مصرع 8 أشخاص بتحطم طائرة شرق روسيا
الرئيس اللبناني يعتبر أن الحريري ''محتجز'' في مملكة بني سعود
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[16/نوفمبر/2017]
مديرة حقوق الإنسان بالحديدة: الصيادون يتعرضون للتعذيب في بوارج وسجون العدوان
[16/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على صعدة ونجران وعسير
[15/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[15/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على المخا بتعز
[15/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by