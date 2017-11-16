عربي ودولي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل السويد تحتج مجددا على استمرار الحصار على مطارات وموانىء اليمن نيويورك/سبأ:



جدد أولوف سكوغ مندوب السويد لدى الأمم المتحدة اليوم احتجاجه على تواصل الحصار الذي يفرضه تحالف العدوان السعودي على المطارات والموانئء اليمنية وعدم إحراز أي تقدم في إدخال المساعدات الإنسانية إليها رغم المطالبات التي وجهتها الأمم المتحدة إلى السعودية بهذا الشان.



وكانت السويد وهي بلد عضو غير دائم في مجلس الامن الدولي حاليا دعته الأسبوع الماضي إلى المطالبة بالرفع الفوري للحصار الذي يفرضه تحالف بني سعود على اليمن.



وقال سكوغ للصحفيين قبل جلسة لمجلس الأمن أمس الاربعاء ” أن المشكلة هي أنه حتى يوم أمس أي بعد أسبوع من اجتماع مجلس الأمن لا تزال هناك مشكلات هائلة ولم يتم تسجيل أي تقدم لفتح المعابر لايصال المساعدات الإنسانية إلى اليمن” مشيراً بشكل خاص إلى ميناء الحديدة ومطار صنعاء وهما منفذان أساسيان لإيصال المساعدات.



وأوضح سكوغ أنه يجري التفكير في مبادرة أممية جديدة لحلحلة الوضع.

سبأ [16/نوفمبر/2017]سبأ