ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الخميس، 16 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:06:39م
الأرصاد ينبه من تدني درجات الحرارة الصغرى وتكون الصقيع بالمناطق الجبلية
نبه المركز الوطني للأرصاد قاطني المرتفعات الجبلية من من التدني الملحوظ في درجات الحرارة الصغرى ، و تكوّن الصقيع على أجزاء من المناطق الجبلية.
مقتل وإصابة 34 شخصا بأربعة تفجيرات إرهابية انتحارية في نيجيريا
قتل 12 شخصا وأصيب 22 آخرون بجروح إثر أربعة تفجيرات إرهابية انتحارية مساء اليوم في مايدوغوري شمال شرق نيجيريا.
شركات النفط الروسية ملتزمة بالاتفاق العالمي لخفض الإنتاج
قالت وزارة الطاقة الروسية إن شركات النفط المحلية ملتزمة بالاتفاق العالمي لخفض إنتاج الخام بعدما ناقش وزير الطاقة الأمر مع مسؤولي الشركات.
البيرو آخر المتأهلين إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم
تأهلت البيرو إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018 بعد فوزها على نيوزيلندا بهدفين نظيفين في إياب الملحق العالمي للتصفيات أمس.
آخر الأخبار:
التربية تعلن عن تأخير الدراسة نصف ساعة بمدارس المحافظات المتأثرة بموجة البرد
استهداف مرابض مدفعية الجيش السعودي بجبل قيس في جيزان
نائب ديمقراطي في الكونغرس يقدم لائحة اتهام ضد ترامب ويطالب بعزله
قنص 13 مرتزقاً ودك مواقع وتجمعات للعدو
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  عربي ودولي
مناورات أمريكية ويابانية على وقع تزايد التوتر مع كوريا الشمالية
[16/نوفمبر/2017] طوكيو /سبأ:

 تنطلق اليوم أضخم المناورات البحرية بين القوات الأمريكية ونظيرتها اليابانية بالقرب من جزيرة أوكيناوا جنوب غرب اليابان، في تدريب عسكري سنوي يتزامن مع تزايد التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ.

وقالت البحرية في بيان لها إن هذه المناورات سيشارك فيها 14 ألف عسكري أمريكي إضافة إلى قطع بحرية أبرزها حاملة الطائرات رونالد ريغان وثلاث مدمرات قاذفات صواريخ هي ستيثيم وتشيفي وماستن.

ترمي هذه المناورات إلى تعزيز القدرات الدفاعية والقدرات التشغيلية المتبادلة بين القوات اليابانية والأمريكية عبر تدريبات على تنفيذ عمليات جوية وبحرية.

وتأتي بعد اسبوع على انتهاء مناورات برية ضخمة وأخرى بحرية جرت على مدى اربعة ايام غرب المحيط الهادي وشاركت فيها ثلاث حاملات طائرات امريكية، في حدث غير مسبوق في هذه المنطقة منذ 10 سنوات، اضافة الى سبع سفن حربية كورية جنوبية بينها ثلاث مدمرات، وقطع بحرية يابانية.
سبأ
  المزيد من (عربي ودولي)
نائب ديمقراطي في الكونغرس يقدم لائحة اتهام ضد ترامب ويطالب بعزله
الاحتلال يهدم منزلاً في نعلين ويشرد أصحابه
الناتو: سنزيد قواتنا بأفغانستان العام المقبل
السويد تحتج مجددا على استمرار الحصار على مطارات وموانىء اليمن
مقتل وإصابة 34 شخصا بأربعة تفجيرات إرهابية انتحارية في نيجيريا
​القوات العراقية تستعيد 13 قرية في الجزيرة والفرات من داعش الإرهابي
مقتل مالا يقل عن 5 أشخاص فى فيضانات جديدة بالقرب من أثينا
مصرع 18 شخصا اثر حادث مروري شرق الصين
مصرع 8 أشخاص بتحطم طائرة شرق روسيا
الرئيس اللبناني يعتبر أن الحريري ''محتجز'' في مملكة بني سعود
العدوان السعودي على اليمن
العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم
[16/نوفمبر/2017]
مديرة حقوق الإنسان بالحديدة: الصيادون يتعرضون للتعذيب في بوارج وسجون العدوان
[16/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن 14 غارة على صعدة ونجران وعسير
[15/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[15/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على المخا بتعز
[15/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by