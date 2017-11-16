مناورات أمريكية ويابانية على وقع تزايد التوتر مع كوريا الشمالية [16/نوفمبر/2017] طوكيو /سبأ:



تنطلق اليوم أضخم المناورات البحرية بين القوات الأمريكية ونظيرتها اليابانية بالقرب من جزيرة أوكيناوا جنوب غرب اليابان، في تدريب عسكري سنوي يتزامن مع تزايد التوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ.



وقالت البحرية في بيان لها إن هذه المناورات سيشارك فيها 14 ألف عسكري أمريكي إضافة إلى قطع بحرية أبرزها حاملة الطائرات رونالد ريغان وثلاث مدمرات قاذفات صواريخ هي ستيثيم وتشيفي وماستن.



ترمي هذه المناورات إلى تعزيز القدرات الدفاعية والقدرات التشغيلية المتبادلة بين القوات اليابانية والأمريكية عبر تدريبات على تنفيذ عمليات جوية وبحرية.



وتأتي بعد اسبوع على انتهاء مناورات برية ضخمة وأخرى بحرية جرت على مدى اربعة ايام غرب المحيط الهادي وشاركت فيها ثلاث حاملات طائرات امريكية، في حدث غير مسبوق في هذه المنطقة منذ 10 سنوات، اضافة الى سبع سفن حربية كورية جنوبية بينها ثلاث مدمرات، وقطع بحرية يابانية.

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