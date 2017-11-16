مقتل وإصابة 34 شخصا بأربعة تفجيرات إرهابية انتحارية في نيجيريا [16/نوفمبر/2017] مايدوغوري-نيجيريا-سبأ:



قتل 12 شخصا وأصيب 22 آخرون بجروح إثر أربعة تفجيرات إرهابية انتحارية مساء اليوم في مايدوغوري شمال شرق نيجيريا.



وقال بيلو دامبيتا المسؤول الأمني في ولاية بورنو لوكالة الصحافة الفرنسية إن”رجلين وإمرأتين فجروا أنفسهم في حي مونا غاراج ما أدى إلى مقتل 12 مدنيا وإصابة 22 آخرين”.



وأوضح دامبيتا أن الانتحاري الأول فجر نفسه بين المصلين أثناء صلاة العشاء ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص بينما فجر الانتحاري الآخر نفسه داخل أحد المنازل ما أدى إلى مقتل سيدة حامل وإبنها فيما قتل ثلاثة آخرون إثر تفجير الانتحاريتين نفسيهما قبل بلوغ هدفيهما دون أن يحدد ماهية هذا الهدف.



يذكر أن نيجيريا تتعرض منذ عام 2009 لاعتداءات متكررة من إرهابيي جماعة بوكو حرام خلفت حتى الآن أكثر من عشرين ألف قتيل وأجبرت 6ر2 مليون على النزوح.

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