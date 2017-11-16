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  عربي ودولي
​القوات العراقية تستعيد 13 قرية في الجزيرة والفرات من داعش الإرهابي
[16/نوفمبر/2017]
بغداد/سبأ:

استعادت القوات العراقية خلال الأيام الثلاثة الماضية السيطرة على 13 قرية في مناطق الجزيرة وأعالي الفرات من تنظيم داعش الإرهابي وقضت على 45 إرهابيا.

وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان لها اليوم أوردته السومرية نيوز “إن عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات للفترة من 13 الشهر الجاري وحتى اليوم تمثلت بتحرير قرى جرن الجزيرة والتاجة والجديش والدير والخور والعجامية والبودية والصمة والبيضة إضافة إلى قرى الجعبرية والحسانية وجبيل والسمسية الواقعة شمال نهر الفرات”.

وأوضح البيان أن العمليات أسفرت عن تفجير ست سيارات مفخخة ومقتل ثلاثة انتحاريين وتدمير عشر سيارات تحمل أشخاصا وثمان دراجات نارية فضلا عن أبطال وتفجير أكثر من 100 عبوة ناسفة ومقتل أكثر من 45 إرهابيا لافتا إلى أن العمليات ما زالت مستمرة بالتقدم بإتجاه قضاء راوة.

وكانت قيادة عمليات تطهير الجزيرة وأعالي الفرات أعلنت السبت الماضي إطلاق عمليات واسعة لتحرير ناحية الرمانة وقضاء راوة غرب محافظة الأنبار من تنظيم داعش الإرهابي.

سبأ
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