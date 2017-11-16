محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل العدوان السعودي الأمريكي يواصل استهداف المواطنين وممتلكاتهم صنعا- سبأ:



واصل العدوان السعودي الأمريكي استهداف المواطنين وممتلكاتهم عبر الغارات الجوية والقصف الصاروخي والمدفعي على عدد من محافظات الجمهورية.



حيث استهدف قصف صاروخي ومدفعي سعودي مكثف المناطق الغربية من مديرية منبه و منطقة الغور بمديرية غمر و مناطق متفرقة من مديرية شدا الحدودية.



وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن ست غارات على مديريتي شدا و الظاهر بمحافظة صعدة و ثلاث غارات على مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة.



وأشار المصدر إلى أن الطيران شن ثلاث غارات على منطقة يختل في مديرية المخا بمحافظة تعز و غارتين على منطقتي المدفون ومحلي في مديرية نهم، كما شن 21 غارة على مديريتي حرض و ميدي بمحافظة حجة.



وحسب المصدر شن طيران العدوان السعودي الأمريكي خمس غارات على موقع الشرفة في نجران، و ثلاث غارات على الربوعة في عسير.

سبأ [16/نوفمبر/2017]سبأ