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آخر تحديث: الخميس، 16 - نوفمبر - 2017 الساعة 12:00:54ص
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مديرة حقوق الإنسان بالحديدة: الصيادون يتعرضون للتعذيب في بوارج وسجون العدوان
[16/نوفمبر/2017]
الحديدة - سبأ :

وصل إلى ميناء الاصطياد بالحديدة ثمانية صيادون كانت البوارج البحرية للعدوان قد احتجزتهم قبل أكثر من شهر أثناء قيامهم بعمليات الصيد في المياه الإقليمية.

وذكرت مدير مكتب حقوق الإنسان بالمحافظة آمال معجم لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الصيادين الثمانية تعرضوا لأسوأ أنواع التعذيب والإساءة والترهيب في انتهاك لكافة القوانين والشرائع السماوية.

ودعت معجم المنظمات الإنسانية الدولية والمهتمة بحقوق الإنسان إلى إيقاف هذه الانتهاكات المستمرة بحق الصيادين اليمنيين الذي ليس لهم مصدر رزق إلا الاصطياد.

سبـأ
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