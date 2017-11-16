الرئيس اللبناني يعتبر أن الحريري ''محتجز'' في مملكة بني سعود اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء سعد الحريري، الذي أعلن استقالته قبل 12 يوما من عاصمة مملكة بني سعود "محتجز" في المملكة.