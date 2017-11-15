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آخر تحديث: الأربعاء، 15 - نوفمبر - 2017 الساعة 10:40:00م
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مجلس القضاء يستعرض تقارير التفتيش على 52 قاضيا (مكتمل )
[15/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :



عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.

وفي الإجتماع رحب رئيس وأعضاء المجلس بالقاضي ماجد مجاهد مبخوت الدربابي وذلك بمناسبة تعيينه نائبا عاما للجمهورية ،كما تمنوا للقاضي يحيى عبدالله العنسي عضو المجلس القيام بعمله على أكمل وجه بمناسبة تعيينه رئيسا لهيئة التفتيش القضائي وتمنوا لهما التوفيق والسداد في تنفيذ المهام الموكلة إليهما. 

واستعرض المجلس المواضيع المدرجة في جدول أعماله ومنها تقارير التفتيش القضائي لـ 52 قاضيا ممن تم التفتيش عليهم، ووجه المجلس بتشكيل لجنة لدراسة التقارير برئاسة أمين عام المجلس وتقديم نتائج ذلك في الإجتماع القادم.

كما استعرض مجلس القضاء مذكرة محافظ تعز بشأن طلبه استئناف عمل المحكمة التجارية والنيابات في المديريات المستقرة.

ووافق المجلس على أن يمارس رئيس المحكمة التجارية بمحافظة تعز عمله في المقر الذي سوف يحدد بقرار من وزير العدل طبقا لقانون المرافعات النافذ.

واطلع المجلس على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن طلب سد الشواغر في بعض المحاكم .. ووافق على نقل عدد من القضاة لسد الشواغر في بعض المحاكم الإستئنافية والابتدائية وأجل النظر في نقل بعض القضاة إلى حين دراسة أوضاعهم من قبل هيئة التفتيش والرفع بنتائج ذلك للمجلس لاتخاذ القرار المناسب .

كما وافق المجلس على نقل قاضيين أحدهما رئيسا لمحكمة جنوب شرق الأمانة والآخر رئيسا للمحكمة الإدارية .

وكان المجلس قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.

سبـأ
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