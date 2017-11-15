مناقشة آلية تنفيذ مسح تقييم الاحتياجات بمحافظة صعدة

صعدة - سبأ :

ناقش محافظ صعدة محمد جابر عوض اليوم مع منسق كتلة الأمن الغذائي بمنظمة الفاو حسن العفريت آلية تنفيذ مسح تقييم الإحتياجات بالمحافظة .



وفي اللقاء الذي حضره وكلاء المحافظة أشار المحافظ عوض إلى تزايد احتياجات المحافظة باعتبارها الأشد تضرراً إذ أعلنها العدوان السعودي الأمريكي منطقة عسكرية واستهدف فكل مقومات الحياة فيها ..لافتاً إلى أن المحافظة تحتاج إلى تدخل سريع وطارئ في مختلف المجالات أهمها الغذاء والدواء والطريق ..



ودعا كافة المنظمات الإنسانية إلى التعاون مع السلطة المحلية في النهوض بالوضع الإنساني ومعالجة ماخلفه العدوان بالمحافظة المنكوبة ..

من جانبه أشار العفريت إلى حرص كتلة الأمن الغذائي على تنفيذ المسح بالتعاون والتنسيق مع السلطة المحلية .

[15/نوفمبر/2017]سبـأ