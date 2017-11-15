كسر زحف مكثف لمرتزقة العدوان على المدفون في نهم(مصحح )

مأرب - سبأ :

تصدى أبطال الجيش واللجان الشعبية لزحف مكثف لمرتزقة العدوان السعودي الأمريكي على المدفون في نهم وكبدوهم خسائر كبيرة في الأرواح .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الجيش واللجان الشعبية صدوا زحفاً للمرتزقة في المدفون علی تبة جعفر وتباب الصوامد .

وأكد المصدر مصرع وإصابة عدد من المرتزقة خلال التصدي للزحف وأسر أربعة مرتزقة وفرار من تبقى منهم تاركين جثث القتلى في المواقع رغم إسناد طيران العدوان الذي شن أكثر من عشر غارات.

ولفت المصدر إلى أنه تم محاصرة عدد من المرتزقة تحت التبة الحمراء بالصوامد.







[15/نوفمبر/2017]سبـأ