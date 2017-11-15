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  رياضة
افتتاح دورة الألعاب الرياضية الأولى بمحافظة إب
[15/نوفمبر/2017]
إب - سبأ :

افتتحت اليوم على ملعب الشهيد الكبسي بمحافظة إب دورة الألعاب الرياضية الأولى التي تنظمها السلطة المحلية بالمحافظة وتستمر 45 يوماً تحت شعار "إب حاضنة الوطن".

يشارك في الدورة نحو أربعة آلاف رياضي من خمس محافظات : إب، ذمار، تعز، الضالع، والبيضاء، يتنافسون في سبع ألعاب : كرة القدم، كرة الطاولة، الكرة الطائرة، الكاراتيه، التايكواندو، الجمباز، والكونغ فو.

وفي حفل افتتاح الدورة أكد محافظ إب عبدالواحد صلاح أن المحافظة حاضنة أبناء الوطن لماتنعم به من أمن واستقرار بفضل جهود كافة أبناءها.. مشيراً إلى أن احتضان وتنظيم إب لهذا الكرنفال الرياضي بمشاركة رياضيو خمس محافظات دليل على احتضان المحافظة لأبناء مختلف المحافظات ومنهم النازحين الذين يصل عددهم إلى 800 ألف نازح.

واعتبر أن تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية والشبابية رغم العدوان الغاشم على الوطن، تأكيد على الاهتمام بالشباب والرياضيين لاكتشاف مواهبهم وصقلها وإبرازها وتشجيعهم على مزيد من الإبداع والتألق في مختلف المجالات.

وثمن محافظ إب جهود اللجنة المنظمة للدورة.. مشددا على ضرورة التنظيم الجيد لها بما يحقق أهدافها المنشودة.

من جانبه أشار وكيل أول محافظة إب رئيس اللجنة العليا للدورة عبدالحميد الشاهري إلى ما يمثله إقامة مثل هذه البطولة الرياضية من إسهام في تعزيز التلاحم والتعاضد بين أبناء الشعب اليمني وكذا تفعيل الأنشطة الرياضية التي يسعى العدوان على الوطن إلى إيقافها.

واستعرض الوكيل الشاهري الجهود والترتيبات التي نفذتها اللجنة المنظمة بغية إنجاح الدورة.

وفي حفل الافتتاح الذي شهد دخول الفرق المشاركة في الدورة على هيئة استعراض في مختلف الألعاب، أقيمت مباراة استعراضية في كرة القدم تمكن فيها منتخب محافظة إب من الفوز على ضيفه منتخب ذمار بهدف دون مقابل.

إلى ذلك أوضح مدير عام مكتب الشباب والرياضة بمحافظة إب نائب رئيس اللجنة العليا للدورة علي الحبيشي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه سيتم الليلة إجراء القرعة الخاصة ببطولتي كرة القدم التي ستقام على مستويين حيث يضم الأول 16 فريقاً، فيما تضم بطولة المستوى الثاني 20 فريقاً.

وبيّن أن منافسات بقية الألعاب ستجرى خلال الأيام القادمة وفق جدول زمني محدد.

حضر حفل الافتتاح وكلاء محافظة إب، عبدالواحد المروعي، صادق حمزة، وعلى الزنم وعدد من مدراء عموم المكاتب التنفيذية وجمع من الجماهير الرياضية.

سبـأ
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