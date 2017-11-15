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آخر تحديث: الأربعاء، 15 - نوفمبر - 2017 الساعة 08:59:22م
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الداخلية توضح بشأن حادثة محطات الوقود القريبة من منطقة شبام
[15/نوفمبر/2017]
صنعاء - سبأ :

أوضح مصدر مسئول بوزارة الداخلية أن ما حصل في إحدى محطات الوقود بمنطقة ابلاس بمحافظة صنعاء والقريبة من منطقة شبام بالمحويت مطلع الأسبوع الجاري حادثة عرضية.

وقال المصدر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) " إنه أثناء قيام رجال الأمن بتنظيم بيع الغاز للمواطنين بالأسعار الرسمية وإلزام أصحاب محطات الغاز بالالتزام بالسعر المحدد من شركة الغاز، حدثت مشادة بين أحد أصحاب المحطات مع الأفراد أدى إلى حدوث اشتباكات متبادلة نتج عنها مقتل أحد المواطنين ".

وأكد المصدر أنه تم تكليف لجنة من قيادة وزارة الداخلية للإطلاع على القضية والتحقيق فيها والرفع بالنتائج.

ونفى المصدر صحة ما تردد في بعض وسائل الإعلام التي تحاول إستغلال الحوادث الأمنية بما يتوافق مع مصالحها الضيقة وتحقيق أهداف العدوان.

سبـأ
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