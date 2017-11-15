محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إستهداف تجمعات ومواقع العدو السعودي بنجران وجيزان وعسير نجران - سبأ :

إستهدفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان الشعبية اليوم عدداً من تجمعات ومواقع العدو السعودي ومرتزقته بقطاعات جيزان ونجران وعسير .



وأوضح مصدر عسكري بنجران لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن القوة الصاروخية والمدفعية قصفت تجمعات للجنود السعوديين ومرتزقتهم في موقع الضبعة وقبالة منفذ الخضراء وبوابة صلة وفي موقع سلاطح بنجران بالإضافة إلى إستهداف معسكر بليالين بعشرات الصواريخ وقذائف المدفعية محققة إصابات مباشرة .



وأشار المصدر إلى أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية قصفت تجمعات للجنود السعوديين في معسكر عين الثورين في عسير، وفي برج الخشل بجيزان هرعت سيارات الإسعاف على إثرها إلى الموقع .

سبـأ [15/نوفمبر/2017]سبـأ