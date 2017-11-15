محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إنطلاق دوري كرة القدم للمدارس الأساسية بمديرية الحوك بالحديدة







انطلق بمحافظة الحديدة اليوم دوري المدارس لكرة القدم للمرحلة الأساسية بمديرية الحوك، ينظمه إدارة التربية والتعليم بمديرية الحوك على ملعبي مدرسة الصباح والهلال الساحلي تحت شعار " ثبات وانتصار ".



يشارك في الدوري الذي يستمر شهرا 20 فريق من المدارس الحكومية والخاصة، تم توزيعهم إلى ثلاث مجموعات، الأولى ضمت فرق مدارس الخادم غالب، عمر بن الخطاب، 17 يوليو، 30 نوفمبر، النجاح، النور، الثقافة منظر "، فيما ضمت المجموعة الثانية مدارس الحديدة الحديثة، تهامة ، العروبة، روابي اليمن، أشبال القدس، بن خلدون"، والثالثة مدارس "منارات اليمن، الملكة أروى، البراعم، سبأ، تهامة".



وفي الإفتتاح بملعب مدرسة الصباح الثانوية بحضور عدد من قيادات التربية بالمحافظة والمديرية وأعضاء المجلس المحلي .. أشار وكيل المحافظة لقطاع الشباب صدام ناصر آل راشد إلى أهمية إقامة هذه الفعاليات الرياضية والذي يعد تحديا في ظل إستمرار العدوان.



وأوضح أن الأنشطة الرياضية المدرسية تسهم في صقل وتنمية مواهب الشباب والنشء لرفد المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب الرياضية.



ولفت الوكيل آل راشد إلى أن مديرية الحوك سباقة في إقامة البطولات والفعاليات على مستوى مديريات المحافظة لما تمتلكه من كوادر رياضية.



وجرى خلال إفتتاح الدوري الذي حضره مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة عمر بحر إستعراض للفرق المدرسية المشاركة في البطولة وكذا الفرق الكشفية بمدرستي الصباح والخادم غالب بقيادة القائد الكشفي عبده علي.



وكان إفتتاح الدوري شهد مباراة بين فريقي مدرسة 17 يوليو وعمر بن الخطاب، إنتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.



حضر الإفتتاح مدير الإعلام بالمحافظة عادل حسن مكي ومدير الإعلام التربوي بالمحافظة محمد شنيني بقش ومدير إدارة الأنشطة المدرسية بمكتب التربية بالمحافظة خالد حسن زيد ومدير إدارة التربية والتعليم بمديرية الحوك إبراهيم عمر عييد.

سبأ [15/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:سبأ