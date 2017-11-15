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محافظة الحديدة تكرم الطالبة أميرة معجب لحصولها على الترتيب الثالث في الثانوية
[15/نوفمبر/2017] الحديدة - سبأ:
كرمت محافظة الحديدة ومحلي مديرية الحالي الطالبة أميرة المعجب الحاصلة على المركزين الثالث على مستوى الجمهورية والأول بالمحافظة في الثانوية العامة قسم أدبي للعام الدراسي 2016-2017 من مجمع الزهور التربوي بالمديرية.

وخلال التكريم أكد وكيل المحافظة لقطاع الشباب صدام ناصر آل راشد أن تكريم الإدارة والمدرسات والطالبة أميرة عرفانا بالمجهود العلمي والتحصيل الدراسي.

وثمن الإنجاز الذي تحقق للمدرسة في ظل إستمرار العدوان والحصار والذي لم يثني الطلاب والطالبات من تحقيق هذه النجاحات وإحراز مراتب متقدمة في التحصيل العلمي ومواصلة التعليم، كما لم يثني المعلمات من أداء مهامهن ورسالتهن العلمية.

فيما أشاد مدير مكتب التربية بالمحافظة عمر محمد بحر ومدير عام مديرية الحالي عبدالمنعم الرفاعي بجهود إدارة المدرسة وطاقمها من إداريات ومدرسات لما قدمنه للطالبات من معارف وعلوم في مختلف المواد.

وأشارا إلى أن مجمع الزهور بمديرية الحالي بالحديدة يعد من المدارس النموذجية في جودة التعليم ومخرجاته وإهتمامه بالطالبات وإشراكهن في الفعاليات على مستوى المحافظة والجمهورية وتحقيق مراكز متقدمة لهن.

تخلل الحفل الذي حضره مدير المركز التعليمي بالمديرية حسن وهبان، فقرات إنشادية وثقافية قدمتها طالبات المدرسة.

عقب ذلك تم تكريم الطالبة أميرة المعجب بجهاز كمبيوتر محمول بالإضافة إلى تكريم إدارة المركز التعليمي وإدارة ومدرسات المجمع.
سبأ
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