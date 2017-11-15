ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 15 - نوفمبر - 2017 الساعة 07:43:52م
المجلس السياسي الأعلى يطلع على تطورات الجبهات وتقارير الأداء لعدد من الوزارات
عقد المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس، ضم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي ورئيس حكومة الإنقاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور.
كوريا الجنوبية تدعو لبذل الجهود لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية
دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه ان إلى بذل جهود إقليمية لنزع السلاح النووي عن كوريا الشمالية، قائلا إن الطموحات النووية الكورية الشمالية تمثل تهديدا ليس على الإقليم فحسب، وإنما على العالم بأسره.
شركات النفط الروسية ملتزمة بالاتفاق العالمي لخفض الإنتاج
قالت وزارة الطاقة الروسية إن شركات النفط المحلية ملتزمة بالاتفاق العالمي لخفض إنتاج الخام بعدما ناقش وزير الطاقة الأمر مع مسؤولي الشركات.
الدنمارك تقسو على أيرلندا بخماسية وتصعد لكأس العالم في روسيا
سحقت الدنمارك مضيفتها ايرلندا 5-1 في إياب ملحق تصفيات كأس العالم لكرة القدم امس الثلاثاء لتحجز بطاقة التأهل الأخيرة عن أوروبا في نهائيات روسيا 2018.
آخر الأخبار:
محافظة الحديدة تكرم الطالبة أميرة معجب لحصولها على الترتيب الثالث في الثانوية
قصف مدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بالجوف
صدور قانون بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم 17 لسنة 1994م
مجلس القضاء يستعرض تقارير التفتيش على 52 قاضيا
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  محلي
مجلس القضاء يستعرض تقارير التفتيش على 52 قاضيا
[15/نوفمبر/2017]
صنعاء -سبأ:
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس القاضي أحمد يحيى المتوكل.

وفي الإجتماع رحب رئيس وأعضاء المجلس بالنائب العام للجمهورية القاضي ماجد مجاهد مبخوت الدربابي .. متمنين التوفيق لعضو المجلس القاضي يحيى عبدالله العنسي في القيام بعمله الجديد رئيسا لهيئة التفتيش القضائي وتنفيذ المهام الموكلة إليهما على أكمل وجه.

واستعرض المجلس المواضيع المدرجة في جدول أعماله ومنها تقارير التفتيش القضائي لـ 52 قاضيا ممن تم التفتيش عليهم، ووجه المجلس بتشكيل لجنة لدراسة التقارير برئاسة أمين عام المجلس وتقديم نتائج ذلك في الإجتماع القادم.

كما استعرض مجلس القضاء مذكرة محافظ تعز بشأن طلبه استئناف عمل المحكمة التجارية والنيابات في المديريات المستقرة.

ووافق المجلس على أن يمارس رئيس المحكمة التجارية بمحافظة تعز عمله في المقر الذي سوف يحدد بقرار من وزير العدل طبقا لقانون المرافعات النافذ.

واطلع المجلس على مذكرة رئيس هيئة التفتيش القضائي بشأن طلب سد الشواغر في بعض المحاكم .. ووافق على نقل عدد من القضاة لسد الشواغر في بعض المحاكم الإستئنافية والابتدائية وأجل النظر في نقل بعض القضاة إلى حين دراسة أوضاعهم من قبل هيئة التفتيش والرفع بنتائج ذلك للمجلس لاتخاذ القرار المناسب .

كما وافق المجلس على نقل قاضيين أحدهما رئيسا لمحكمة جنوب شرق الأمانة والآخر رئيسا للمحكمة الإدارية .

وكان المجلس قد استعرض محضر اجتماعه السابق وأقره.

سبأ
  المزيد من (محلي)
محافظة الحديدة تكرم الطالبة أميرة معجب لحصولها على الترتيب الثالث في الثانوية
قصف مدفعي يستهدف تجمعات لمرتزقة العدوان بالجوف
صدور قانون بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم 17 لسنة 1994م
اختتام ورشة مراجعة الأدلة الإجرائية بصنعاء
إختتام دورة تدريبية حول دليل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بإب
إحياء الذكرى الأولى لمجزرة العدوان بمدينة يريم بإب
المجلس السياسي الأعلى يطلع على تطورات الجبهات وتقارير الأداء لعدد من الوزارات
قبائل المربع الشمالي الشرقي بصنعاء يؤكدون استمرار مواجهة العدوان
مناقشة أنشطة منظمة أطباء العالم بإب
وقفة لأبناء مديرية سحار بصعدة وتسيير قافلة للمرابطين في الجبهات(مكتمل)
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[15/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على المخا بتعز
[15/نوفمبر/2017]
ثلاث غارات لطيران العدوان على الخوخة بالحديدة
[15/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن 27 غارة ويدمر جهاز الإرشاد الملاحي بمطار صنعاء
[15/نوفمبر/2017]
وزارة حقوق الإنسان تأسف لإخفاق مجلس الأمن في إلزام تحالف العدوان فتح المنافذ
[14/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by