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آخر تحديث: الأربعاء، 15 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:05:57م
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  عربي ودولي
مقتل مالا يقل عن 5 أشخاص فى فيضانات جديدة بالقرب من أثينا
[15/نوفمبر/2017]
أثينا -سبأ:
 أسفرت الفيضانات المفاجئة التى اغرقت المنازل وعطلت المتاجر والشوارع بأطنان من الطمى اليوم الأربعاء بالقرب من العاصمة اليونانية أثينا ،عن مقتل مالا يقل عن خمسة أشخاص... حسبما ذكرت الحكومة الإقليمية لمنطقة أتيكا .

وأغرقت أمطار شديدة هطلت خلال الليل مناطق واسعة فى بلديات ماندرا ونيا بيراموس وميجارا على بعد 20 كم جنوب غرب أثينا .

وقد تم إعلان حالة الطوارئ فى المنطقة مع اكتشاف جثث ثلاثة رجال وامرأتين .

كما تلقت فرقة الإطفاء العشرات من الاتصالات الهاتفية لمساعدة سائقين علقوا داخل سياراتهم .

وقال ستافرولا ماليريس المتحدث باسم فرقة الإطفاء لوكالة الأنباء اليونانية الوطنية " اننا نقوم بعمل ما نستطيع لمعالجة المشكلات .. وهناك أكثر من 160 اتصالا فى الوقت الذى يعمل فيه 60 من رجال الإطفاء فى هذه المناطق " .

سبأ
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