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إختتام دورة تدريبية حول دليل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بإب
[15/نوفمبر/2017]
إب-سبأ:
اختتمت بمحافظة إب اليوم دورة تدريبية حول دليل الجمعيات والمؤسسات الأهلية في تنظيم الدفاتر والسجلات المحاسبية، نظمتها جمعية العين لرعاية وتأهيل المكفوفين بالتعاون مع معهد لتس توك.

هدفت الدورة في ثلاثة أيام إكساب 26مشاركاً ومشاركة المعارف والخبرات اللازمة في مجال النظام المالي والمحاسبي للمؤسسات الأهلية.

وفي الإختتام أشار وكيل محافظة إب علي الزنم إلى أهمية إقامة مثل هذه الدورات الهادفة لتعزيز المفاهيم المحاسبية لدى المشاركين وتطوير قدراتهم للوصول إلى تحقيق الرقابة الفاعلة على الموارد البشرية والمالية.

وحث المشاركين على تطبيق ما اكتسبوه من معارف وخبرات على الواقع العملي لتحسين مستوى الأداء المالي والإداري للجمعيات والإستغلال اﻷمثل لمواردها وإمكانياتها المتاحة .. مؤكدا دعم قيادة السلطة المحلية للأنشطة التي تسهم في الارتقاء بمستوى أداء المؤسسات الأهلية وتضمن صحة وقانونية أعمالها ونظامها المحاسبي.

فيما أكد مدير الصندوق الإجتماعي للتنمية بالمحافظة المهندس محسن الصبري دعم الصندوق لجمعية المكفوفين بعد تحسن أنشطتها وبرامجها التوعوي والتأهيلية والتدريبية.

بدوره استعرض رئيس جمعية العين لرعاية وتأهيل المكفوفين وليد البطر وأمين عام إتحاد جمعيات المعاقين يوسف داعر ومدير المركز التعليمي لمديرية الظهار عصام البرح وعن المدربين عدنان الفائق وعن المشاركين علي شعلان، محاور الدورة التي تركزت على تشريعات العمل اﻷهلي وأهداف العمل المحاسبي.

وتطرقت الكلمات إلى الدورات المحاسبية والمجموعات المستندية والدفترية وخطوات إعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية وطرق القيام بأعمال المراجعة والجرد والتسويات ورسم السياسات والخطط والبرامج والموازنات التقديرية.

وفي الختام تم تكريم المدربين وتوزيع الشهادات التقديرية على المشاركين.

سبأ
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