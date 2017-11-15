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آخر تحديث: الأربعاء، 15 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:05:57م
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  عربي ودولي
مصرع 18 شخصا اثر حادث مروري شرق الصين
[15/نوفمبر/2017]
بكين- سبأ:
لقي 18 شخصا على الأقل مصرعهم اليوم الأربعاء جراء تصادم عشرات المركبات على طريق سريع بمقاطعة أنهوي شرق الصين، حسبما ذكرت شرطة المرور المحلية.

وذكرت شرطة المرور الصينية ان أكثر من 30 سيارة اصطدمت واشتعلت بها النيران صباح اليوم على قطاع بطريق سريع بمدينة فويانغ، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا وإصابة 19 آخرين..ويتلقى المصابون العلاج بالمستشفى، تسعة منهم حالتهم خطيرة.

وبحسب بيان الشرطة فقد اشتعلت النيران بالعديد من المركبات وتسبب الحادث في ازدحام مروري بلغ طوله من ثلاثة لأربعة كيلومترات..وأرسلت أكثر من 20 سيارة إطفاء لموقع الحادث، وتم إخماد النيران.

سبأ
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