محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل إحياء الذكرى الأولى لمجزرة العدوان بمدينة يريم بإب إب-سبأ:

أحيا أبناء مدينة يريم بمحافظة إب اليوم الذكرى الأولى للمجزرة المروعة التي إرتكبها طيران العدوان السعودي الأمريكي بمدينة يريم وراح ضحيتها أكثر من عشرين شهيدا وجريحا.



وفي المسيرة التي شارك فيها أهالي الشهداء والجرحى ..ألقيت كلمات وقصائد شعرية نددت في مجملها بالمجزرة البشعة التي إرتكبها تحالف العدوان واستهدفت بثلاث غارات مجمع السنفاني التجاري ومحطة الوقود التابعة لآل القطامي ومحلات تجارية وورش هندسة وميكانيك ومحلات تغيير زيوت وناقلات تجارية.



وأكد المشاركون في المسيرة أن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم وسيتم ملاحقة مرتكبيها عاجلا أو آجلا .. معتبرين الأمم المتحدة شريكة في هذه الجرائم الوحشية.

سبأ [15/نوفمبر/2017]سبأ