اتفاق على هيكلة ديون فنزويلا لروسيا [15/نوفمبر/2017] موسكو - سبأ:

اتفقت روسيا وفنزويلا اليوم الأربعاء على إعادة هيكلة قرض حكومي بقيمة 3.15 مليار دولار لفنزويلا أمام روسيا لمدة 10 سنوات، وفقا لما أعلنته وزارة المالية الروسية.



ونقلت وكالة "نوفوستي" عن بيان وزارة المالية الروسية قوله إن الجدول الجديد، ينص على سداد الدين خلال 10 سنوات، وسيكون حجم التسديد خلال السنوات الست الأولى عند المستوى الأدنى".



وكانت روسيا قدمت في عام 2011 قرضا إلى فنزويلا، تصل قيمته إلى 4 مليارات دولار لتمويل توريد المنتجات الصناعية الروسية. وفي العام 2014 تدهور الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، فطلبت كاراكاس تمديد فترة سداد القرض.



إلى جانب القرض الروسي، تتطلع فنزويلا، التي تضررت إلى حد كبير بانهيار أسعار النفط، لإعادة هيكلة دينها الخارجي، الذي يقدر بـ150 مليار دولار، لأنها لم تعد تملك أكثر من 9.7 مليار دولار في احتياطها من النقد الأجنبي.



ويتوجب على كاراكاس سداد 1.47 مليار دولار على الأقل قبل نهاية العام الجاري، ثم ثمانية مليارات أخرى في 2018.

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