ابحث عن:
محلي
عربي ودولي
اقتصاد
رياضة
آخر تحديث: الأربعاء، 15 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:05:57م
المجلس السياسي الأعلى يطلع على تطورات الجبهات وتقارير الأداء لعدد من الوزارات
عقد المجلس السياسي الأعلى اليوم بصنعاء إجتماعا برئاسة الأخ صالح الصماد رئيس المجلس، ضم رئيس مجلس النواب الأخ يحيى علي الراعي ورئيس حكومة الإنقاذ الدكتور عبدالعزيز بن حبتور.
كوريا الجنوبية تدعو لبذل الجهود لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية
دعا الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه ان إلى بذل جهود إقليمية لنزع السلاح النووي عن كوريا الشمالية، قائلا إن الطموحات النووية الكورية الشمالية تمثل تهديدا ليس على الإقليم فحسب، وإنما على العالم بأسره.
الصين تتفوق على أمريكا في تطوير أجهزة الكمبيوتر الخارقة
تقدمت الصين على الولايات المتحدة الأمريكية بإنتاج أكبر عدد من أجهزة الكمبيوتر الخارقة في قائمة تتضمن أسرع 500 نظام إلكتروني في العالم.
الدنمارك تقسو على أيرلندا بخماسية وتصعد لكأس العالم في روسيا
سحقت الدنمارك مضيفتها ايرلندا 5-1 في إياب ملحق تصفيات كأس العالم لكرة القدم امس الثلاثاء لتحجز بطاقة التأهل الأخيرة عن أوروبا في نهائيات روسيا 2018.
آخر الأخبار:
مقتل مالا يقل عن 5 أشخاص فى فيضانات جديدة بالقرب من أثينا
إختتام دورة تدريبية حول دليل الجمعيات والمؤسسات الأهلية بإب
مصرع 18 شخصا اثر حادث مروري شرق الصين
إحياء الذكرى الأولى لمجزرة العدوان بمدينة يريم بإب
اسم المستخدم: كلمة المرور:
  اقتصاد
اتفاق على هيكلة ديون فنزويلا لروسيا
[15/نوفمبر/2017] موسكو - سبأ:
اتفقت روسيا وفنزويلا اليوم الأربعاء على إعادة هيكلة قرض حكومي بقيمة 3.15 مليار دولار لفنزويلا أمام روسيا لمدة 10 سنوات، وفقا لما أعلنته وزارة المالية الروسية.

ونقلت وكالة "نوفوستي"  عن بيان وزارة المالية الروسية قوله إن الجدول الجديد، ينص على سداد الدين خلال 10 سنوات، وسيكون حجم التسديد خلال السنوات الست الأولى عند المستوى الأدنى".

وكانت روسيا قدمت في عام 2011 قرضا إلى فنزويلا، تصل قيمته إلى 4 مليارات دولار لتمويل توريد المنتجات الصناعية الروسية. وفي العام 2014 تدهور الوضع المالي والاقتصادي في البلاد، فطلبت كاراكاس تمديد فترة سداد القرض.

إلى جانب القرض الروسي، تتطلع فنزويلا، التي تضررت إلى حد كبير بانهيار أسعار النفط، لإعادة هيكلة دينها الخارجي، الذي يقدر بـ150 مليار دولار، لأنها لم تعد تملك أكثر من 9.7 مليار دولار في احتياطها من النقد الأجنبي.

ويتوجب على كاراكاس سداد 1.47 مليار دولار على الأقل قبل نهاية العام الجاري، ثم ثمانية مليارات أخرى في 2018.
سبأ
  المزيد من (اقتصاد)
شركات النفط الروسية ملتزمة بالاتفاق العالمي لخفض الإنتاج
تباطؤ نمو استهلاك الطاقة في الصين خلال اكتوبر الماضي               
شركة إيني الإيطالية توقع اتفاقا للتنقيب عن النفط والغاز في سلطنة عمان
ارتفاع مؤشر سوق مسقط العماني عند الإغلاق
ارتفاع الأسهم الأوروبية من أقل مستوى خلال 7 أسابيع
ارتفاع الناتج الصناعي الصيني بواقع 6.2بالمائة في أكتوبر الماضي
انخفاض أسعار النفط بفعل تنامي الإنتاج الصخري الأمريكي
الصين تتفوق على أمريكا في تطوير أجهزة الكمبيوتر الخارقة
تحويلات المهاجرين في الاتحاد الأوروبي تبلغ 3ر30 مليار يورو في 2016
إستقرار أسعار الذهب فوق 1276 دولار للاوقية
العدوان السعودي على اليمن
طيران العدوان يشن غارتين على مديرية نهم
[15/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن ثلاث غارات على المخا بتعز
[15/نوفمبر/2017]
ثلاث غارات لطيران العدوان على الخوخة بالحديدة
[15/نوفمبر/2017]
طيران العدوان يشن 27 غارة ويدمر جهاز الإرشاد الملاحي بمطار صنعاء
[15/نوفمبر/2017]
وزارة حقوق الإنسان تأسف لإخفاق مجلس الأمن في إلزام تحالف العدوان فتح المنافذ
[14/نوفمبر/2017]
عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) | اتفاقية استخدام الموقع | الاتصال بنا
جميع الحقوق محفوظة © 1999 - 2017، وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)
Powered by