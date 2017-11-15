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آخر تحديث: الأربعاء، 15 - نوفمبر - 2017 الساعة 06:05:57م
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قبائل المربع الشمالي الشرقي بصنعاء يؤكدون استمرار مواجهة العدوان
[15/نوفمبر/2017]
صنعاء-سبأ :
اكد مشائخ واعيان ووجهاء وحكماء قبائل المربع الشمالي الشرقي بمحافظة صنعاء استمرار مواجهة العدوان بكل الامكانات المتاحة حتى تحقيق الانتصار.

كما أكدوا في لقاء قبلي موسع اليوم ضم قبائل ارحب وهمدان وبني حشيش ونهم استمرار تحشيد الشباب والرجال الى معسكرات التدريب التابعة لوزارة الدفاع والجبهات لمواجهة صلف العدو السعودي الأمريكي .

ودعت قبائل المربع الشمالي الشرقي كافة القبائل اليمنية الحرة الابية لتقديم المزيد من التضحيات في سبيل الدفاع عن اليمن وعزته وكرامته.. مؤكدة الاستعداد لرفد الجبهات بالمزيد من الرجال والغذاء دفاعا عن الوطن.

ودعا بيان صادر عن اللقاء القوتين البحرية والصاروخية لتكثيف ضرباتها واستهدافها للمناطق الحيوية للعدو والبوارج الحربية والنفطية التابعة لدول العدوان كأقل شي ردا على تصعيد العدو لجرائمه.. مباركا الانجاز الصاروخي الاخير الذي حققه بركان h2 الذي افقد العدو توازنه.

واعتبر البيان قيام اصحاب عدد من المحطات الغازية والنفطية بعملية الاحتكار وإغلاق المحطات عدوانا وجريمة لا تقل عن جرائم تحالف الشر.. مؤكدا اهمية ضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بأقوات الناس واحتياجاتهم الضرورية.

وأكد مشائخ واعيان وحكماء المربع الشمالي الشرقي اهمية توجيه الجهود لمواجهة العدوان وتعزيز صمود وثبات الجبهة الداخلية وعدم السماح بالخوض في القضايا الثانوية التي تشق الصف وتخلخل الجبهة الداخلية.

سبأ
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