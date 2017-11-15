محلي اسم المرسل : بريد المرسل : اسم المستقبل : بريد المستقبل مناقشة أنشطة منظمة أطباء العالم بإب إب-سبأ:

ناقش وكيل محافظة إب لشئون الصحة والمنظمات الدكتور أشرف المتوكل اليوم مع ممثل منظمة أطباء العالم الدكتور ماجد طالب الجوانب المتعلقة بالمساعدات والمشاريع الانسانية التي تنفذها المنظمة في المجال الصحي بمديرية يريم بإب .



وخلال اللقاء الذي حضره مدير مكتب التخطيط والتعاون الدولي كمال الحارثي ونائبا مدير مكتب الصحة العامة والسكان الدكتور عمار المتوكل والمهندس أحمد السياغي .. أكد وكيل المحافظة ضرورة اعطاء الأولوية عند تنفيذ المشاريع الانسانية للمناطق الأكثر احتياجا وفقا لخطة الاحتياج التي أعدتها الجهات المعنية للتخفيف من وطأة معاناة سكان المناطق النائية والمحرومة.



وأكد تعاون السلطة المحلية بالمحافظة مع المنظمة لضمان إيصال خدماتها للمجتمع والمساهمة في تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.



وطالب الوكيل المتوكل المنظمة الإسهام في مكافحة اﻷوبئة التي ظهرت مؤخرا بالمحافظة كالكوليرا والدفتيريا وزيادة المساعدات الطبية للمصابين بالأمراض المزمنة الذين أضحت حياتهم مهددة نتيجة إغلاق دول العدوان كآفة المنافذ والموانئ والمطارات .



من جانبه أشار ممثل منظمة أطباء العالم إلى أن المنظمة تقوم حاليا بدعم مستشفى يريم بالمحروقات والأدوية والأجهزة الطبية بالإضافة الى إعادة تأهيل ثلاثة مراكز صحية في كل من عزل خيران وأعماد وبيت الهجيني وتأثيثها ورفدها باﻷدوية والمعدات والمستلزمات الطبية وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في تلك المرافق .



ولفت إلى ان المنظمة تسعى لتنفيذ مشروعي نظام الاحالة في مجال طوارئ التوليد ورعاية الأطفال وتدريب المتطوعات المجتمعية في المناطق النائية بالمديرية .

سبأ [15/نوفمبر/2017]سبأ